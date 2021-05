Florin Cîţu despre dezvaluirile legate de șeful ITM Satu Mare: "În mandatul meu nu tolerez astfel de derapaje!"

După seria de dezvăluiri aparute in presa locala si centrala despre seful ITM Satu Mare, in fine, zilele lui Cristian Sasu la conducerea institutiei sunt numărate. Primul ministru promite oficial in cadrul unei conferinte de presa ca va trimite corpul de control al Guvernului pentru a-l cerceta pe Sasu.

Prezent în județ, premierul Florin Cîțu a declarat că va trimite la Satu Mare Corpul de Control al Guvernului pentru a-l cerceta la fața locului pe directorul Inspectoratului Teritorial de Munca din Satu Mare. Primul ministru Florin Cîțu a declarat ieri, la Satu Mare, că directorul ITM, Cristian Sasu, are două variante: ori demisionează, ori va fi cercetat de Corpul de Control al Guvernului și, dacă va fi găsit vinovat, i se va cere demisia sau va fi dat afară.

"Eu nu știu astăzi exact despre ce este vorba, dar eu cred că v-ați obișnuit deja cu asta. În mandatul meu, nu tolerez astfel de derapaje. Dacă acestea vor fi dovedite, voi cere demisia celui vizat. Ați văzut că de fiecare dată când a apărut ceva în spațiul public, ori am trimis Corpul de Control al Guvernului la fața locului, ori persoana respectivă și-a dat demisia. Dacă se va dovedi că ceea ce se afirmă este adevărat, atunci vom lua, și aici, măsuri", a spus premierul Florin Cîțu la Satu Mare.

În ultima perioadă, în paginile Gazetei de Nord-Vest, dar si in Ziuanews, au fost făcute o serie de dezvăluiri în ceea ce îl privește pe directorul ITM Satu Mare, Cristian Sasu, acestea fiind preluate și de alte institutii de presa. Conform acestor dezvaluiri, Direcția Națională Anticorupție l-a anchetat pe Cristian Sasu în mai multe dosare.

Primul dosar și cel mai de răsunet în care a fost anchetat a fost cel în care Cristian Sasu, un angajat al statului român, a reușit să strângă 780.000 euro din fapte ilegale. Acesta a avut de altfel și percheziții în acest dosar, atât acasă, cât și la birou. Într-un alt dosar, Cristian Sasu a fost urmărit penal pentru infracțiunea de trafic de influență.

Actualul inspector șef ITM a mai fost anchetat și în alte dosare. Unul pentru luare de mită, în care a fost acuzat că și-a creat un cerc relațional format din agenții economici care au fost dispuși să plătească anumite sume de bani, mai exact taxă de protecție șefului ITM, Cristian Sasu, cu scopul ca Sasu să își încalce atribuțiile de serviciu în sensul de a nu dispune controale la firmele care plăteau taxa de protecție.

Totodată, Sasu le asigura protecția în sensul că deși avea informații că firmele acestea aveau angajați fără forme legale și activează în domeniul construcțiilor nu dispunea controale pentru că amenzile erau foarte mari. Banii obținuți îi folosea în interes personal. De asemenea, acesta nu s-a sfiit să îl amenințe cu moartea chiar pe managerul Nord Vest TV și Gazeta de Nord-Vest, Mircea Govor. De asemenea, a terorizat și alte persoane din Baba Novac, acolo unde Sasu are o fermă.