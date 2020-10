Fost candidat la Primaria Suceava a facut scandal cand i s-a spus sa poarte masca: "Nu-mi luati voi oxigenul. Am dreptul la sanatate"

Gheorghe Nedea a candidat independent la functia de primar al municipiului Suceava, la alegerile de pe 27 septembrie. Sambata, 18 octombrie, doi politisti locali i-au cerut sa respecte hotararea CJSU, privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in aer liber, adoptata in contextul cresterii alarmante de numarului de infectari in Suceava.

Incidentul s-a produs sambata, in zona centrala a municipiului Suceava, unde Gheorghe Nedea s-a intalnit cu un echipaj al Politiei Locale. Politistii i-au cerut sa respecte prevederile hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, nr. 45/2020, privind obligativitatea purtarii mastii de protectie si in aer liber, pe raza municipiului Suceava, unde rata de infectare cu SARS-COV-2 a ajuns la 2,7 la mia de locuitori. Gheorghe Nedea a refuzat categoric. A intrat live pe contul sau de Facebook si a transmis scandalul pe care l-a facut, in incercarea disperata de a-i intimida pe politistii locali. Fostul candidat la Primaria Suceava a tipat cat l-a tinut gura ca ii sunt incalcate drepturile la viata si sanatate.

"Nu vreau sa ma supun ordinelor dumneavoastra. Mie, in aer liber, nu imi ia dreptul la sanatate. Cu ce drept imi iei dreptul la viata? Merg cu dumneavoastra in instanta, am dreptul la sanatate. Luati-va actul de identitate si faceti bors cu el. Sunt Gheorghe Nedea. Constitutia Romaniei imi garanteaza dreptul la sanatate. Eu nu va voi supune lui Lungu (n.red primarul municipiului Suceava), este legea lui Lungu. De ce primarul Lungu imi interzice dreptul la sanatate? OMS spune ca trebuie sa poarte masca doar cei bolnavi. Voi contesta amenda. Nu voi purta niciodata masca in aer liber", a spus Gheorghe Nedea. In final, scandalagiul a incasat amenzi in valoare de 2.500 de lei.