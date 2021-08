Fostul ministru al Sănătății, Victor Costache: "Mi s-a cerut demisia de către Ludovic Orban. Unul din motive a fost testarea în masă"

Victor Costache, fost ministru al Sănătății, a declarat, într-o emisiune la Antena3, că Ludovic Orban i-a cerut demisia pe motiv că ar fi propus testarea în masă, după o discuție cu profesorul Adrian Streinu-Cercel.

„Mi s-a cerut demisia de către Ludovic Orban și ăsta e momentul să o declar și să o recunosc la mai bine de un an de la acest episod. Unul din motive a fost testarea în masă și faptul că, preluând acest mesaj și această inițiativă a domnului profesor Adrian Streinu Cercel, cu care am colaborat extraordinar de bine și pe care îl respect, am fost într-un fel acuzat de fraternizare cu opoziția, cu PSD.

Vreau să spun că în medicină nu există o poziție sau o guvernare. În medicină există interesul pacienților și a oamenilor",", a declarat Victor Costache în emisiunea amintită.