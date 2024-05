Distrugerea rachetelor și a dronelor rusești deasupra Ucrainei de pe teritoriul NATO nu va duce la o ciocnire militară directă între alianță și Moscova, deoarece acesta nu va fi considerat un atac asupra Rusiei, scrie Konrad Schuller, corespondent al ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung.

In acest sens România a fost indicată ca țară de unde se vor lansa atacurile pentru distrugerea rahctelor și dronelor rusești care atacă Ucraina „Instalațiile antiaeriene occidentale de la granița cu Ucraina nu numai că nu vor ataca Rusia, dar nici nu vor atinge niciun soldat rus", afirmă el. Ideea a fost lansată de mai multe ori in Germania Federală in ultimele zile.

Atacarea rachetelor rusești deasupra Ucrainei cu scopul de a le distruge de pe teritoriul Alianței Nord-Atlantice nu contrazice Carta ONU și dreptul internațional, a declarat Nico Lange, cercetător senior la Conferința de Securitate de la München, într-un interviu pentru Tagesschau.

Lange a propus distrugerea rachetelor și dronelor rusești de pe teritoriul Poloniei, Slovaciei și României. Săptămâna trecută, Frankfurter Allgemeine Zeitung a raportat că mai mulți parlamentari germani au susținut ideea de a folosi sisteme antiaeriene occidentale din țările NATO pentru a contracara rachetele rusești deasupra Ucrainei.