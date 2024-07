Fructele false, cu textură spongios-cauciucata, au inceput sa se vanda in supermaketurile din toata lumea. La fel și peștii din hârtie! VIDEO

Tot mai multe persoane din intreaga lume reclama existenta produselor alimentare false in supermarketuri. Fie ca e vorba despre orez din plastic, precum cel chinezesc, sau varza si oua facute din polimeri si alte chimicale, sau pepene rosu dintr-o textura cauciucata, afine din silicon, pește care se comporta precum buretele, poate fi stors pana la un moment in care carnea arata precum servetelele umede, iar apoi dar este rehidratat isi capata forma initiale, toate acestea sunt de natura sa ne ingrijoreze, caci deja nu mai este vorba numai despre alimente ultraprocesate, ci de introducerea pe piata alimentelor a produselor false, obtinute prin metode total artificiale. Redam in cele ce urmeaza cateva astfel de filmulete: