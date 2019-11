Gabriela Firea planteaza panselute de 1 Decembrie, in plina iarna, in vreme ce bucurestenii n-au caldura in case

Gabriela Firea, primarul Capitalei, a scos pe strazi lucratorii de la companiile municipale ca sa planteze flori primavaratice in plina iarna, pentru a "sarbatorii Ziua Nationala", conform motivarii oficiale.

Situatia e cu adevarat tragica si implica iarasi scurgeri de fonduri de la bugetul Capitalei, in conditiile in care bucurestenii n-au caldura in case din pricina falimentului RADET. 290 de blocuri in care oamenii mor de frig și n-au apă caldă. Munca de pavoazarea orasului este inutila, banii sunt aruncati pe fereastra iar florile traiesc cateva zile ucise de frigul de afara.

"Am înțeles de ce plângea Gabriela Firea marți seară, la sediul PSD. Știa ce urmează a doua zi! Oamenii ei plantează panseluțe în tot orașul... Ar fi de râs, dacă nu e de plâns! Bate la ușă 1 Decembrie și ticăloșii ăștia pun flori în jardiniere?! Chiar nu îi poate duce capul sa fure banul public mai cu talent?! Ne iau de tâmpiți, de reduși mintal?! Doamna Firea, vine iarna! Aveți 290 de blocuri in care oamenii mor de frig și n-au apă caldă, iar voi plantați panseluțe?! DNA-ul a sucombat sau a orbit subit?? Opoziția din Consiliul General, ne mișcăm și noi mai cu talent?! Hai că se poate!", scrie pe Facebook jurnalistul Dan Bucura cel care a realizat filmarea de mai jos: