Germania. Menajera platita, din greseala, cu 225.000 de euro in loc de 340. A fugit imediat in Bulgaria

O tanara bulgaroaica, in varsta de 27 de ani, care lucra ca menajera in Germania, a crezut ca a dat norocul peste ea intr-o zi in care si-a verificat contul bancar, cand, in locul celor 340 de euro cuveniti pentru munca sa, a incasat, in urma unei erori, 225.000 de euro.

Dupa ce s-a trezit cu atat de multi bani are in cont, bulgaroaica nu a mai stat deloc pe ganduri, si-a facut bagajele si a plecat imediat in tara natala, relateaza ndr.de. Angajatorul si-a dat seama la scurt timp de eroarea comisa si i-a cerut tinerei sa inapoieze banii, dar cum acest lucru nu s-a intamplat, a dat-o in judecata.

Tribunalul din Osnabrück a condamnat-o pe femeie in lipsa, la plata unei amenzi de 1.200 de euro, pentru santaj, insa angajatorul a facut apel dorind sa-si recupereze suma pierduta in totalitate, din care se pare ca bulgaroaica deja a facut pierduti 100.000 de euro.