Giurgiu: O cisterna cu acid sulfuric s-a ciocnit cu un microbuz in care erau 7 persoane

O cisterna cu acid sulfuric inmatriculata in Bulgaria s-a ciocnit, marti dimineata, in localitatea Vadu Lat din judetul Giurgiu, cu un microbuz in care erau 7 persoane. O singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Potrivit ISU Giurgiu, in localitatea Vadu Lat un microbuz si o autocisterna s-au ciocnit. In microbuz se aflau 7 persoane, dintre care o singura persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportata la spital inainte de sosirea pompierilor, cu leziuni la picioare. In autocisterna se afla doar soferul, acesta neavand nevoie de ingrijiri.

"Din informatiile pe care le avem se pare ca cisterna transporta acid sulfuric, fara ca partea din spate a acesteia sa fie afectata. Autocisterna este inmatriculata in Bulgaria, iar microbuzul in Romania. Echipajul nostru a intervenit pentru asigurarea masurilor PSI si curatarea carosabilului", au spus reprezentantii ISU.