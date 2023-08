Halucinanta declarație în cazul adolescentei ucise în Mangalia și pusă în geamantan. O colegă de muncă a omorât-o pentru că îşi înşela iubitul!

Anchetatorii au stabilit că fata găsită moartă într-un parc din Mangalia are 18 ani şi este din Vaslui. Urmele de violenţă de pe trupul său au demonstrat că a fost omorâtă, fiind găsită şi o persoană suspectată de comiterea faptei. Aceasta a fost prinsă şi dusă la audieri.

Este o tânără de 18 ani care lucra împreună cu victima. Trupul victimei a fost transportat în parc cu un geamantan. Surse judiciare au precizat că persoana suspectată este o tânără, de 18 ani. Cele două stăteau împreună şi lucrau cameriste la un hotel din Saturn. Ar fi omorât-o pentru că victima îşi înşela iubitul şi ea trebuia să mintă şi nu ar mai fi vrut să facă asta. Dupà ce a omorât-o ar fi pus-o într-un geamantan şi a dus-o în parc.

"La data de 6 august a.c., în jurul orei 05.30, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul că, într-un parc din municipiul Mangalia, se află cadavrul unei persoane de sex femeiesc. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă", a transmis, duminică după-amiază, IPJ Constanţa. Sursa citată a precizat că trupul prezenta urme de violenţă, echipajul medical declarând, ulterior, decesul.

"În cauză au fost efectuate cercetări şi investigaţii de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic şi Poliţiei municipiului Mangalia, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. În urma acestora, a fost stabilită identitatea persoanei vătămate, ca fiind o femeie, de 18 ani, din judeţul Vaslui", a mai transmis sursa citată. Poliţiştii au identificat şi o persoană, de 18 ani, faţă de care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.