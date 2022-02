Harari și Schwab îngrozesc planeta: "Oamenii sunt animale hackuibile supuse unor dictaturi digitale. Nu au liber arbitru!" VIDEO

Youval Noah Harari, un soi de guru transumanist si consilier principal al lui Klaus Schwab, seful Forumului Economic Mondial are niste declaratii uluitore ale noii doctrine a celei de-a patra revolutii tehnologice, deja aceste teze se expun public, mai ales dupa ce a aparut si raportul organizatiei. Oamenii nu observa ceea ce se petrece sub ochii lor pana nu va fi prea tarziu. Am extras cele spuse de Harari si Schwab in video-ul de mai jos.

Youval Noah Harari: "In trecut multa lume a incercat s-o faca, dar nimeni nu intelegea biologia atat de bine si nu a avut atata putere de calcul si de stocare de date ca acum, ca sa 'hackuiasca' milioane de oameni. Nici macar Gestapo, nici KGB n-au putut. Dar foarte curând, guverne si corporatii vor putea face asta, sa 'hackuiasca' sistematic pe toata lumea. Oamenii trebuie sa se obisnuiasca cu ideea ca nu mai sunt 'suflete misterioase'. Suntem acum 'animale hackuibile'. Elitele globale pot acum sa faca ceva in plus, sa faca 'dictaturi digitale'. Prin aceasta 'hackuire a organismelor', elitele globale au acum puterea să intervina asupra 'ingineriei vietii'.

Daca vom reusi sa hackuim si sa schimbam ingineria viului si a vietii atunci nu va fi numai cea mai mare revolutie in istoria omenirii, ci cea mai mare revolutie in biologie de la aparitia vietii pe Pamant. Pentru 4 miliarde de ani, nimic fundamental nu s-a schimbat in evolutia vietii. A fost vorba doar de selectie naturala si de reguli de chimie organică. Dar asta se va schimba acum. Stiinta inlocuieste evolutia pe baza de selectie naturala cu evolutia pe baza de 'design inteligent'. Nu e vorba de 'designul inteligent' al unui Dumnezeu care sta in nor (cloud - n.n.), ci de 'designul inteligent' al nostru si al Cloud-ului de la IBM, Microsoft etc. Acestea sunt noile forte motrice ale evolutiei.

Stiinta va reusi sa aduca viața si s-o creeze pe taramul anorganic, pentru prima data in istoria vietii. Oare datele despre ADN-ul meu, despre creierul meu, despre corpul meu, ori despre viata mea imi apartin mie sau unei corporatii, unui guvern, sau poate, umanitatii colective? Ideea ca omul are un suflet sau ca are liberul arbitru si chestiunea asta cu 'nimeni nu stie ce se petrece in mine, in sinea mea', asta s-a terminat, nu mai e valabil! Astazi avem tehnologia ca sa hackuim fiinta umana la scara planetara.

In aceste timpuri de criză trebuie sa urmam stiința, sa nu lasam o criza majora sa se iroseasca, pentru ca asta este o oportunitate ca sa facem reforme despre care intr-o perioada normala nimeni nu ar fi de acord sa le implementam. Vaccinarea de pilda ne va ajuta, va face lucrurile mult mai uspr de manageriat. Lumea din viitor se va uita inapoi o suta de ani si va marca pandemia de coronavirus de acum drept momentul cand supravegherea noului regim a preluat conducerea, in special cea 'de sub pielea omului', care este cel mai mare castig al secolului 21, abilitatea de a schimba fiinta umana genetic, de a culege informatii biometrice si de a le computeriza incat sa se inteleaga oamenii mai bine decat se inteleg ei înșiși..."

Klaus Schwab: "Scopul celei de a patra revolutii industriale este ca poate schimba omul. Te schimba pe tine prin editare genetică. Asta are un mare impact asupra identitatii. E adevarat ca a patra revolutie schimba chestiuni de ordin etic, chiar legal, numai ca trebuie sa fim pregatiti pentru asta, si asta facem acum."

