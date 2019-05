Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019. Zodia care incepe o viata cu bani. Horoscopul de maine anunta inceput de colaps financiar pentru Berbeci, iar Scorpionii sunt tinta barfelor! Ce anunta horoscopul zilei de marti pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Berbec

O zi multa forfota in sfera profesionala, mai ales in relatiile colegiale. Revin in atentia ta sarcini de lucru care sunt nefinalizate sau la care mai trebuie adaugat ceva. Selecteaza prioritatile, dozeaza-ti eforturile, apeleaza la colegii de incredere sa te ajute la nevoie, deoarece organismul tau este obosit. Nu dai randament si intri intr-un soi de colaps financiar! Mare atentie.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Taur

Relatiile sentimentale iti acapareaza atentia si eforturile si te gandesti la evenimente din trecut. Este nevoie sa-ti reformulezi opiniile privitoare la iubire, implicatiile ei si felul in care iti manifesti sentimentele fata de cei dragi. Ai parte de framanatari sufletesti rascolitoare, insa rolul lor este acela de a scoate la suprafata si a dizolva tipare mentale si comportamenale care nu se mai potrivesc cu aici si acum. Trebuie sa redefinesti relatia ta cu toti cei din jur.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Gemeni

Ziua de marti este perfecta ca sa acorzi timp si resurse materiale familiei si spatiului locativ. Membrii familiei iti solicita ajutorul, pot avea loc dezbateri pe teme patrimoniale sau chiar poate intra in discutie relocarea familiei intr-un alt oras. Tendinta de a-ti impune ideile si opiniile in fata celor dragi aduce tensiuni si oprobiul celorlalti. Alege-ti cuvintele cu grija, asculta ce ti se spune si la final decide impreuna cu membrii familiei. Nu-i face sa sufere sau sa regrete ca ti-au cerut ajutorul!

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Rac

Marti se intrezaresc dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat, dar si calatorii pe distante scurte. Vei fi nevoit sa rezolvi demersuri legate de acte, demersuri care fie au ramas nefinalizate, fie trebuie reluate in totalitate din diverse motive. Gandurile si comunicarea sunt viciate. Horoscopul zilei de marti iti indica sa fii purdent si selectiv in vorbe si gesturi. Unii te vor provoca de dragul provocarii, iar tentatia de a raspunde cu aceeasi moneda este paguboasa pe termen lung.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Leu

Ai parte de bani sau de favoruri dinspre locul de munca in aceasta zi, dar si de cineva drag care iti poate oferi cadouri deosebite. Totusi interesul tau este legat de veniturile pe care le obtii in urma eforturilor depuse la serviciu. Nemultumirile financiare persista, insa hiba este la felul in care privesti tu partea materiala a vietii. Momentan, ai succes destul la bani si in plus, te poti baza pe simturile extrasenzoriale, care iti ofera suficienta informatie sau hrana energetica pentru a-ti duce treburile la bun sfarsit, in stil mare!

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Fecioara

Incepi o noua viata de marti! Ai energia necesara de a opera acele schimbari pe care ti le-ai dorit intotdeauna in destinul tau si care sa te plaseze pe alte coordonate, alaturi de alti oameni, in alte situatii. Depinde numai de tine sa gestionezi corect starile pe care le experimentezi acum. Selecteaza prioritatile si priveste atent la cei din preajma ta! Remodelaza-ti felul de a fi si trecui la actiune. Banii si bonusurile vin catre tine!

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Balanta

Te preocupi mai mult de tine si de treburile tale maine. Sanatatea pe toate segmentele organismului. Prudenta, calm, rabdare, toleranta! Ai nevoie de odihna prelungita, constienta si de o dieta potrivita constitutiei tale. In a doua parte a zilei, te vei simti mai bine, dar nu forta nota. Remodeleaza-ti personalitatea si felul in care te raportezi la evenimentele din preajma ta. Segmentul financiar anunta castiguri suplimentare, discutii privind salarizarea si conditiile de munca.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Scorpion

Ziua iti aduce in preajma prieteni si sustinatori in segmentul socio-profesional. Activitatile comune cu aceste persoane te vor solicita mult si bine, de aceea fii prudent. Unii vin spre tine foarte bine mascati cu intentii nobile, dar scopurile lor sunt de cu totul alta natura. Oboseala se va accentua si este nevoie sa te odihnesti si sa te ocupi de treburi usoare. Informatiile aflate pe cai neobisnuite, mai ales cele referitoare la locul de munca te pot destabiliza emotional. Mare atentie la barfe din partea colegilor!

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Sagetator

Ziua incepe in forta si vei fi foarte solicitat la serviciu. Dialoguri cu sefii, cu oameni importanti din diverse domenii de activitate, prezentari profesionale oficiale, un amalgam de activitati si situatii inedite care te pun in rol principal pe scena vietii publice. Prudenta in vorbe si gesturi, deoarece unii iti pot observa si semnala orice abatere de la norme. Bazeaza-te si pe prieteni si protectori din sfera profesionala.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Capricorn

Calatorii, studii, dialoguri pe teme culturale, iata cateva dintre temele principale ale acestei saptamani. Se contureaza activitati de anvergura in sfera profesionala, intalniri si dezbateri oficiale cu persoane publice importante. Toate bune si frumoase, doar ca plata aferenta eforturilor depuse lasa de dorit sau lipseste cu desavarsire. Provocarea situatiilor in care esti implicat consta in a te detasa de materialismul cotidian si a privi spre partea spirituala, filozofica a vietii.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Varsator

Ziua incepe cu aspecte financiare de tipul achitarea datoriilor sau relationarea cu institutii financiare. Este posibil sa descoperi plati pe care trebuia sa le faci candva si din varii motive ai uitat de ele. Rezolva orice restanta financiara si evita sa te implici in datorii noi. Planurile de investitii pe termen lung mai trebuie sa astepte. Foarte interesant cum in anumite momente ale zilelor vei avea revelatii asupra rolului unor oameni care, aparent, iti pun bete in roatele vietii tale.

Horoscop zilnic: horoscopul zilei 14 mai 2019 - Pesti

Relationezi cu multa lume in aceste zile, mai ales cu oamenii din sfera profesionala. Dialogurile oficiale vor fi frecvente si vei fi nevoit sa prezinti diverse teme, sa formulezi opinii si tu la randul tau sa-i asculti pe altii. Nu toti te vor intelege, asa ca asteapta-te la contradictii mari, punctate pe alocuri cu note ciudate. Detaseaza-te si evita implicarea emotionala in problemele altora. Vezi-ti strict pe indatoririle tale si atat!