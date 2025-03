Și 2025 va fi un an prost pentru „perla coroanei", Hidroelectrica. Va fi din nou scădere, ce cifre s-au anunțat

Hidroelectrica a prognozat pentru acest an, în bugetul pe care îl va supune atenției acționarilor, venituri totale de 10,3 miliarde de lei, în creștere cu 2% față de cele din 2024, și cheltuieli totale de 6,1 miliarde de lei, în creștere și ele, cu 15% față de cele ale anului trecut.

Așadar, profitul net bugetat de companie pentru acest an este de doar 3,55 miliarde de lei, în scădere cu 13% față de cele 4,06 miliarde de lei preliminate pentru anul 2024.

Și în 2024 profitul a scăzut, mult mai mult față de anul precedent, 2023. Astfel, luna trecută Hidroelectrica a raportat pentru 2024 un profit net de doar 4,1 miliarde de lei, în scădere cu 35% față de anul precedent. Este adevărat însă că, în 2023, Hidroelectrica a raportat un profit record, de 6,3 miliarde de lei, pe fondul unui an bun din punct de vedere hidrologic și al prețurilor mari din piață.

"În anul 2024, rezultatele Hidroelectrica au fost influențate de scăderea producției de energie electrică, a cantității de energie electrică vândută, cât și de diminuarea prețurilor de vânzare a energiei electrice, conducând implicit la o scădere a veniturilor din vânzarea de energie.

Rezultatele din primele cinci luni ale anului au avut o contribuție semnificativă la scăderile înregistrate în 2024, determinată în special de intrarea în vigoare, la începutul trimestrului II (1 aprilie 2024), a modificărilor aduse MACEE, care au condus la perioade de fluctuații semnificative ale condițiilor de piață (prețuri și cantități tranzacționate). Această perioadă de ajustare a pieței la noile condiții și reglementări s-a suprapus peste un interval secetos, condițiile hidrologice limitând capacitatea de producție a Societății", a mai transmis compania.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din Romania și furnizează servicii tehnologice esențiale pentru Sistemul Energetic Național. Compania operează 187 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,3 GW și deține un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. În plus, Hidroelectrica se plasează în topul furnizorilor de energie din țara noastră, cu un portofoliu de circa 600.000 de locuri de consum.

„Suntem cea mai mare companie a acestei țări, cea mai valoroasă companie din România, care reprezintă undeva la 14% din capitalizarea bursieră de la BVB și an de an focusul nostru este de a mări considerabil investițiile în activele noastre, pentru că este foarte important să mărim durata de viață a echipamentelor pe care le operăm", a declarat recent, la un eveniment, directorul general al companiei, Karoly Borbely.

„Investițiile în centralele noastre cresc an de an, alocăm sume importante pentru mentenanță, dezvoltare, modernizare și retehnologizare. Dacă în anul 2023 valoarea investițiilor s-a ridicat undeva la 300 de milioane de lei, anul trecut am închis undeva la 680 de milioane de lei și anul acesta preconizăm să avem undeva la 1,7 - 1,8 miliarde de lei, deci o creștere considerabilă.

Asta înseamnă investiții atât în proiectele pe care le avem în curs de dezvoltare, cât și în proiectele existente unde schimbăm echipamentele. Suntem într-un ritm extrem de alert în ceea ce privește investițiile, pentru că valoarea companiei crește în momentul în care investim în activele noastre pentru a putea avea un grad de disponibilitate al echipamentelor și, bineînțeles, o durată de viață cât mai ridicată pentru a produce energie electrică și, bineînțeles, pentru a ne face datoria față de Dispecerul Energetic Național", a spus Borbely.

Referitor la capacitatea nou-adăugată în hidro, el a spus că vor continua lucrările de investiții începute înainte de 1989, și a dat exemplele hidrocentralelor Răstolița și Bumbești-Livezeni.