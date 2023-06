Incredibil: Klaus Iohannis susține că Ucraina nu a adâncit Canalul Bîstroe. "Totul a fost un mit!"

Președintele Klaus Iohannis a precizat că Ucraina a efectuat doar lucrări de întreținere pe Canalul Bîstroe, nu de adâncire. Totuși, acesta a mai adăugat că România ar trebui să fie consultată în condițiile în care Ucraina ar dori să efectueze lucrări de adâncire pe Bîstroe.

„Există demult intenţia ucraineană de a folosi, într-un mod rezonabil, canalul Bâstroe pentru a ieşi la Marea Neagră. Dacă se vor face lucrări sau nu, rămâne de văzut. Până acuma totul a fost un mit. Nu s-au făcut lucrări de adâncire. Ultimele măsurări au arătat că s-au făcut lucrări de întreţinere.

Dacă se vor face alte lucrări decât de întreţinere care sunt absolut în regulă, acestea nu se pot face fără să fie cooptate entităţile internaţionale care se ocupă de protejarea Deltei Dunării şi fără România. Deci nu cred că există aici o discuţie şi cel puţin discuţia care a fost s-a dovedit a fi contraproductivă. Însă este adevărat: ucrainenii vor să existe un trafic mai intens pe Dunăre şi aici noi putem în continuare să mai facem câteva îmbunătăţiri şi instituţionale, dar şi în felul în care se navighează pe Sulina, pentru a-i ajuta"

În plus, șeful statului a ținut să puncteze că cea mai mare parte a exportului cu cereale ucrainene se face prin România și multe state depind de aceste resurse. „Cea mai mare parte din exporturi de cerealele ucrainene se face prin România. Noi am înlesnit acest export, am scutit de taxe, și credem că e un lucru corect că facem asta. De aici provine o parte semnificativă a veniturilor ucrainene. Sunt, de asemenea, multe state care depind de cerealele ucrainene. Sigur că noi am căutat și găsit căi prin care să nu fie dezavantajați producătorii interni", a punctat președintele.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a semnalat la începutul acestui an că Ucraina efectuează lucrări de dragare pe Canalul Bâstroe. Ulterior, România a anunțat oficial că nu este de acord cu asemenea lucrări. În replică, Ambasada Ucrainei de la București a negat că se face ceva la Bâstroe.

A urmat o întreagă odisee a schimbului de replici între diferitele autorități din România și cele din Ucraina, care au culminat cu faptul că Ministerul Infrastructurii de la Kiev s-a lăudat pe siteul oficial cu mărirea adâncimii canalului Bâstroe. De asemenea, mai precizăm că SIE a transmis oficial că a notificat autoritățile privind intențiile ucrainene, încadrându-le la „risc" pentru siguranța națională a României.