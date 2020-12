Inselaciune prin metoda "COVID": Ce au patit cateva batrane din Iasi. Coronavirusul le-a dat o idee noua hotilor

Mai nou, cunoscuta metoda de inselaciune "accidentul" s-a transformat in metoda "COVID". Un barbat din Iasi a reusit sa pacaleasca mai multe batrane ca rudele lor sunt infectate si au nevoie de bani.

Barbatul ar fi pacalit mai multe persoane cu suma totala de 100.000 de lei, insa politistii banuiesc ca ar mai fi si alte persoane implicate in acest caz. Barbatul a reusit, in aproximativ o luna, sa convinga mai multe persoane din Iasi ca rude ale lor sunt infectate cu noul coronavirus si sunt internate in spital, in stare foarte grava.

Barbatul incerca sa convinga victimele ca rudele lor au nevoie de tratament de specialitate sau de aparatura medicala pentru a primi oxigen. Pentru toate acestea, victimele erau puse sa trimita sume importante de bani. Suspectii au reusit sa obtina acesti bani de la victime dupa ce le tineau la telefon chiar si mai bine de o ora, pentru ca victimele sa nu apuce sa verifice daca este adevarat ceea ce spuneau suspectii la telefon.

Anchetatorii spun ca victimele erau, in special femeile in varsta. Unul dintre suspecti a fost prins in cursul zilei de duminica si, intre timp, magistratii au aprobat mandatul de arestare preventiva emis pe numele sau. Ancheta continua in acest caz pentru ca exista informatii conform carora ar fi mai multi suspecti care puneau in practica aceasta inselaciune