Insula misterioasă care a dispărut și apoi a reaparut in "Ochiul Africii". Platon a avut dreptate!

Marele filosof Platon, una dintre cele mai luminate minți din istoria omenirii, a fost râs de contemporanii săi spre finalul carierei. Dezamăgirea sa a fost atât de mare încât a decis să nu completeze a doua din cele trei povestiri ale sale pe acest subiect și nici măcar să înceapă să scrie a treia poveste. De ce grecii, un popor obișnuit să audă tot felul de povești, și adesea să le creadă, nu mai puțin decât marele Platon?



Ei bine, în dialogul „Timaeus" și în dialogul parțial „Crizia" (care a rămas neterminat), Platon relatează că unii „misterioși preoți egipteni" din orașul Sais, i-au spus celebrului om de stat atenian Solon (638 î.Hr. - 558 î.Hr.) o poveste. Platon (428 î.Hr. - 348 î.Hr., aproximativ 200 de ani mai târziu, a primit această istorisire și a folosit-o ca una dintre sursele din care a derivat povestea sa. Și până acum, nimic ciudat.



În acest cont Platon spune multe lucruri. Printre altele, el povestește despre existența unei „Insule Mari" lângă „Stalpii lui Hercule". El o numește "Atlantida" sau "Ținutul Atlasului". Grecii vremurilor sale știau că cu mai mult de 40 de ani înainte de Platon, celebrul istoric Herodot (484 î.Hr. - 430 î.Hr.) a numit lanțul muntos al Marocului actual cu numele „Atlas" în „Istorii". Întâmplător, încă poartă acest nume și astăzi: Munții Atlas. Pentru un grec de atunci, numele „Atlantis" sau „Land of Atlas" indica un teren care se afla evident la poalele muntelui Atlas. Dar toată lumea știa că la poalele Atlasului nu există nicio „insulă mare".



În relatarea sa, Platon, citând „misterioșii preoți egipteni", a susținut că această insulă a existat cu 9.000 de ani înaintea lui Solon, deci acum 11.500 de ani. Și în acest moment a izbucnit râsul detractorilor săi. Și timp de aproximativ 2.000 de ani oamenii au râs de pretențiile lui Platon despre Atlantida.



Negăsind nicio „Insulă Mare" lângă Muntele Atlas, diverși scriitori moderni au „plasat-o" cam peste tot: unii în Sardinia, alții în Irlanda, alții în Cuba, alții în Indonezia. Încercări oneste de a rezolva "misterul". Dar "Ținutul Atlasului" a rămas mereu acolo, unde Platon ne-a spus că va fi. De fapt, acum câțiva ani, un mic obiect metalic, satelitul japonez PALSAR, i-a făcut dreptate celebrului filosof grec. Oricine ar fi fost "misterioșii preoți egipteni" care i-au spus lui Solon (și prin el Platon) că lângă munții Atlas, în Ținutul Atlasului (sau Atlantidei) există o insulă imensă, aveau dreptate.



Articolul din revista „Nature", din 10 noiembrie 2015, intitulat „Perioadele umede africane au declanșat reactivarea unui sistem fluvial mare în Sahara Occidentală", semnat de C. Skonieczny și alții, vorbește despre „un mare sistem fluvial din Sahara de Vest, care își trage sursele din platoul Hoggar și din sudul Munților Atlas din Algeria. Această așa-numită vale a râului Tamanrasset a fost descrisă ca un posibil vast și antic sistem fluvial". Articolul intră în detalii din punct de vedere geologic. În câteva cuvinte, putem spune că PALSAR a descoperit un mega râu gigantic, acum secat, care a început în Munții Atlas și a tăiat întregul colț de nord-vest al Africii, curgând în Mauritania de astăzi.



„Valea râului" din Tamanrasset are o lățime de aproximativ 90 km. Gura acestui mega-râu, aflat acum sub mare, avea o lățime de 400 km. Era un "monstru" comparabil cu râul Amazon, atât de mare încât în mai multe locuri nu se deosebește de mare. Acest lucru înseamnă că râul Tamanrasset ar putea atinge o lățime similară de la o coastă la alta. Ne putem imagina un observator la nivelul solului. De unde să știe că e râu, sau mare, dacă coasta opusă era la 90 km distanță? Cu excepția salinității apei. Aceasta este o distanță mai mare decât strâmtoarea Messina și strâmtoarea Gibraltar la un loc.



Când curgea mega-râul Tamanrasett, în ULTIMA PERIOADA UMEDĂ AFRICANĂ, (în urmă cu aproximativ 14.500 și 7.000 de ani, cu urme până la 5.500 de ani în urmă), cu excepția unei mici bucăți din Nord-Est, „Ținutul Atlasului", sau „Atlantida", sau teritoriile de la sud de Muntele Atlas, chiar erau o insulă. La nord era înconjurat de Marea Mediterană. La vest era înconjurat de Oceanul Atlantic. Spre sud era înconjurat de mega-râul Tamanrasset. Spre est era aproape complet înconjurat de același râu, cu excepția unei mici bucăți formate din lanțul muntos Atlas. Chiar se poate numi acest pământ "insulă"? În sensul grecesc, răspunsul este „DA".



Știm cu toții ce este Peloponez, una dintre cele mai importante zone ale Greciei. Ei bine, Peloponez are exact aceeași conformație geografică ca și „Ținutul Atlasului". Este o „aproape insulă", atașată de continent de un mic „istm". Ce înseamnă termenul Peloponez? Acest cuvânt provine din grecul Πέλ νῆσ (Pelopos Nesos), care înseamnă „Insula Pelopilor". Aceasta este o dovadă irefutabilă că pentru grecii din timpuri străvechi, o „insulă cvasi" precum Peloponez ar putea fi considerată o νῆσ, sau „insulă". Nu-i de mirare atunci că Solon, și după el Platon, a numit „cvasi-insula" muntelui Atlas, sau Atlantida, cu νῆσ, sau NESOS, termenul pe care NOI îl traducem ca insulă în sensul modern al cuvântului.



Chiar a fost insula Atlantidei? Acea „aproape-insulă" nu poate fi considerată „Atlantida" decât dacă trece de „Dovada cercurilor". Ce spunem noi? În contul său Platon spune că în vecinătatea insulei Atlantida se aflau două structuri unice. Potrivit poveștii, una dintre aceste structuri geologice naturale a fost creată direct de Poseidon și, prin urmare, o numim „Insula Poseidon". Era o movilă centrală, în jurul căreia se aflau 3 inele de mare și 2 inele de pământ, perfect concentrice. Nu se spune nimic despre mărimea lui. Se spune că era "sacru", inaccesibil și nelocuit.



A doua structură, pe care oamenii au construit un oraș, o putem numi „Insula Metropolis". A fost o structură geologică naturală care semăna îndeaproape cu cea anterioară, dar în acest caz sunt date măsurătorile acesteia. Era o insulă plană centrală de aproximativ 900 de metri lățime, urmată de 3 inele de mare și 2 de uscat, perfect concentrice. Lățimea totală a fost de aproximativ 5 kilometri. În jurul acestei structuri geologice naturale (în care locuiau regele și nobilimea) se întindea orașul Atlantida.



Care sunt șansele de a găsi în apropierea traseului vechiului râu Tamanrasett nu UNA, ci DOUĂ structuri geologice naturale formate din inele concentrice, dintre care una trebuie să aibă 5 kilometri lățime, și să aibă un fel de insulă centrală lățime de 900 metri? Vei spune "niciuna! ". Ei bine, așa cum ni se spune în cartea "Atlantis 2021 - Continent pierdut descoperit", încă o dată datorită sateliților, aceste două structuri au fost descoperite pe calea râului Tamanrasset. Le propunem în imaginea atașată acestei postări, in care se vede ceea ce se cheama "Ochiul Africii".



Prima structură geologică naturală se numește Domul Semsiyat. Este situat pe platoul Chinguetti, în deșertul mauritan, la 21° 0' latitudine nordică și 11° 05' longitudine vestică. Măsurătorile sale sunt exact cele date de Platon pentru „Insula Metropoliei". Lățimea sa maximă este de exact 5 kilometri. În centru se află o formațiune de exact 900-100 metri lățime, de mărimea „insulei centrale" a Mitropoliei Atlantidei. Se poate vedea și un al doilea cerc interior, exact de mărimea descrisă de Platon.



A doua structură se numește „Structura Richat" și se află la aproximativ 20 de kilometri distanță. Are o lățime de aproximativ 40 de kilometri și constă dintr-o zonă centrală din care pleacă o serie de „cercuri de piatră". Există rămășițe clare care indică faptul că acesta a fost cândva un lac din care au ieșit „inelele pământului". Este reprezentarea perfectă a „Insulei Poseidon" descrisă de Platon.



Astăzi, sateliții au cartografiat întreaga suprafață a Pământului. Nu există alte structuri similare pe Pământ care să aibă aceste măsurători sau acele caracteristici. Sunt "unice". Deci, până când ceva asemănător nu se va descoperi în întreaga lume, pe baza tuturor dovezilor oferite de ultima tehnologie, putem spune că am găsit cu adevărat pământul descris de Platon: Atlantis.



Așadar, „misterioșii preoți egipteni" nu l-au mințit pe Solon și, în consecință, pe Platon, când i-au spus că la poalele muntelui Atlas, acum aproximativ 11.500 de ani, exista „o insulă Mare". Dar acest lucru ridică alte întrebări importante: de unde au știut asta? Ce civilizație era conștientă de evenimentele care au avut loc între 14.500 și 7.000 de ani în urmă? Această parte a Africii s-a scufundat vreodată? Și ce relație are „Atlantis" cu Nan Madol și „Continentul scufundat" din Sundaland și Sahuland, descoperite recent de cercetători? Și mai presus de toate, unde s-au dus locuitorii acestor regiuni?

(Fragment din cartea ATLANTIS 2021 - CONTINENTUL PIERDUT DESCOPERIT, Autor: C.A. Bisceglia)