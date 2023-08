Inteligența artificială îi tâmpește pe angajații companiilor americane: au început să folosească ChatGPT pentru sarcini de bază

Fostul prim-ministru Mihai Tudose (PSD) a declarat vineri, la Antena 3, că ar trebui eliminate toate sporurile din sistemul bugetar și înglobate în salariu, pentru că altfel se poate ajunge la situații absurde în care șoferii de troleibuz să ceară spor de volan plus spor de scaun plus spor de ecran plus spor de pantograf.