Interpușii unui actionar Romprest care vrea să preia ilegal conducerea societății a taiat abuziv accesul angajaților la e-mailurile de serviciu

Noi acuzații grave la adresa lui Maricel Păcuraru in chestiunea Romprest. Interpușii săi ar fi blocat abuziv accesul angajaților companiei la e-mailurile de serviciu. Patronul Realitatea Plus este acuzat și că vrea să preia ilegal conducerea societății.

Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus este vizat de noi acuzații grave lansate de către Romprest. Compania informează că domeniul "romprest.ro" a fost ținta unor atacuri cibernetice, materializate prin preluarea "ostilă" a acestuia si implicit preluarea accesului integral, de către Beniamin Cioantă Păcuraru, în conivență cu Maricel Păcuraru, ambii cercetați penal. Aceste noi posibile ilegalități se adaugă la acuzațiile deja formulate de către compania Romprest care îl vizează pe Marcel Păcuraru. Patronul Realitatea Plus este acuzat că încearcă prin intermediul unor interpuși să preia abuziv conducerea companiei Romprest.

La începutul lunii martie Compania anunța faptul că acționarul Detaco Ltd a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre de Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, pe care a reușit, prin alte falsuri și acte ilegale, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Astfel, începând din 1 martie, Beniamin Cioantă-Păcuraru, despre care spune că este ginerele lui Maricel Păcuraru și că este inculpat în mai multe dosare penale, figurează ca ocupând poziția de Administrator, Președinte CA și Director General.

Compania notează că, pe perioada cât își va produce efecte provizorii această înscriere la Registrul Comerțului a unor persoane lipsite de reprezentativitate în cadrul Romprest, „există pericolul ca aceste persoane să întreprindă, în numele și pe seama societății fapte și acte care să antreneze societatea în acțiuni cu caracter fraudulos și care nu corespund voinței societare și contravin și drepturilor legitime ale acesteia și ale acționarilor societății".

În prezent, Beniamin Cioantă Păcuraru, ginerele lui Maricel Păcuraru, este acuzat că, pretinzând calitatea "mincinoasă" de președinte Romprest, a blocat accesul tuturor angajaților comaniei la mijloacele de comunicare puse la dispoziție de angajatorul lor, respectiv e-mailurile personale de serviciu și site-ul companiei. Prin preluarea domeniului și accesarea adreselor de e-mail ale angajaților, în principal adresa oficială „office@romprest.ro" și cele ale Conducerii executive statutare, și prin publicarea unor documente provenite din corespondență profesională a companiei pe web-site-ul piratat, ginerele patronului Realitatea Plus și interpușii lui au comis și infracțiunea de violare a secretului corespondenței prevăzută de Codul Penal.

Compania informează în acest context că site-ul oficial al Compania Romprest Service SA este „romprest.eu", site oficial al operatorului de salubritate, pe care se regasesc toate informatiile utile si necesare desfasurarii activitatii companiei si derularii relatiilor comerciale, conform obligatiilor legale si contractuale

"In ciuda demersurilor legale sustinute ale reprezentantilor legali si statutari ai Compania Romprest Service SA, sus-numitul Beniamin Cioanta Pacuraru, pretinzand calitatea mincinoasa de presedinte Romprest, in realizarea elementelor constitutive ale mai multor infractiuni pedepsite de legea penala, a blocat accesul tuturor angajatilor Compania Romprest Service SA la mijloacele de comunicare puse la dispozitie de angajatorul lor, respectiv e-mailurile personale de serviciu si site-ul companiei. Prin preluarea domeniului si accesarea adreselor de e-mail ale angajatilor, in principal adresa oficiala „office@romprest.ro" si cele ale Conducerii executive statutare, si prin publicarea unor documente provenite din corespondenta profesionala a companiei pe web-site-ul piratat, Beniamin Cioanta Pacuraru si interpusii lui au comis si infractiunea de violare a secretului corespondentei prevazuta de Codul Penal.

Astfel, pana la remedierea acestei situatii pe cale institutionala, solicitam, pe aceasta cale, tuturor partilor interesate, de a NU da curs tuturor si oricaror solicitari/informari/notificari provenite de la pretinsul Presedinte Beniamin Cioanta Pacuraru, sau primite de pe adresele de mail cu extensia "romprest.ro", si de a ni le aduce la cunostinta DEINDATA, prin intermediul numarul de Fax: +4-021.306.7028, sau la numarul de Telefon: +4-021.306.7000, si/sau telefonic/whatsapp/telegram la toate numerele de telefon ale reprezentantilor Romprest cu care ati colaborat pana la acest moment", transmite compania prin intermediul unui comunicat de presă.

În plin scandal al gunoaielor din Sectorul 1, Romprest acuza printr-un comunicat de presă, că Detaco Ltd, acționar în cadrul Romprest a încheiat în fals o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor pe care a încercat de mai multe ori, fără succes, să o înscrie la Oficiul Registrului Comerţului. Solicitările au fost respinse pentru că o instanță a analizat nelegalitatea hotărârii, prin care, notează sursa citată, reprezentanții Detaco Ltd au întocmit-o în numele Romprest, pentru a "prelua abuziv conducerea societății prin interpușii" lui Maricel Păcuraru, patronul Realitatea.

"Acționarul Detaco Ltd a încheiat în fals o așa-zisă Hotărâre AGOA (Adunare Generală Ordinară a Acționarilor), în paralel cu AGOA Romprest statutară din data de 28.07.2020, pe care a încercat să o înscrie la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti în repetate rânduri, fiindu-i respinse aceste înscrieri în fața instanței, de fiecare dată. Respingerea cererilor succesive s-a datorat faptului că o instanță de judecată a analizat în aparenta vadita nelegalitatea a hotărârii paralele pe care, prin fals, reprezentanții acționarului Detaco Ltd au întocmit-o în numele și pe seama Compania Romprest Service SA, în scopul de a prelua abuziv conducerea societății prin interpușii numitului Maricel Păcuraru (membri ai familiei sale). Prin Sentinta civila nr.1520/2020 pronuntata in dosarul 21717/3/2020, executorie, Tribunalul Bucuresti a suspendat efectele acestei Hotărâri AGOA falsă, paralelă, soluția de suspendare fiind înscrisă și la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, înca din data de 08.01.2021", se arată în comunicatul citat.

Ulterior, Hotărârea în cauză ar fi fost modificată și completată de "pretinșii reprezentanți ai acționarului Detaco Ltd, în persoana numiților Maricel Pacuraru și Silviu Pandrea", "revocând printr-o hotarâre falsă, unilaterală, o parte din membrii Consiliului de Administrație și numindu-l pe ginerele lui Maricel Păcuraru, Beniamin Cioanta Păcuraru, în funcția de Președinte al Consiliului de Administratie, contrar votului acționarilor".