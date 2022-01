Iohannis predă România pe tavă marilor puteri: El salută că Franța și SUA au anunțat că trimit trupe militare pe teritoriul nostru!

Președintele Klaus Iohannis a reacționat joi după anunțul președintelui Emmanuel Macron, potrivit căruia este dispusă să trimită trupe pe teritoriul României în cadrul misiunilor NATO. "Parteneriatul strategic România-Franța va fi astfel consolidat pe flancul estic, în regiunea Mării Negre", spune Iohannis.

"Salut cu căldură anunțul președintelui Emmanuel Macron privind disponibilitatea Franței de a participa la prezența militară avansată a NATO în România.

Parteneriatul strategic România-Franța va fi astfel consolidat pe flancul estic, în regiunea Mării Negre", pe Twitter.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, miercuri, că Franța este dispusă să trimită trupe pe teritoriul României în cadrul misiunilor NATO.

Anunțul a fost făcut de europarlamentarul francez Natalie Loiseau.

"În această seară Emmanuel Macron a anunțat disponibilitatea Franței de a participa la o prezență militară avansată a NATO în România. Franța este solidară cu statele europene preocupate de securitatea lor", a scris Natalie Loiseau pe Twitter.

Si Joe Biden, presedintele SUA a anuntat ca SUA si alte tari NATO vor masa trupe in Romania in caz ca Rusia intra in Ucraina cu trupe.