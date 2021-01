Ivermectina recomandată de Gigi Becali pentru COVID-19 e desfiintată de medici: "Este folosită in special in medicina veterinară"

Medicamentul antiviral Ivermectina, considerat de unele studii ca fiind eficient in tratarea infectiei cu noul coronavirus, a fost adesea invocat in spatiul public ca fiind un medicament minune, inclusiv de catre Gigi Becali, patronul FCSB.

Studiile efectuate pana acum nu au, insa, rezultate certe, iar medicamentul nu este inclus in protocoalele de referinta internationale. Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat ca are serul Ivermectina in clinica sa ImunoMedica, recomandat de medicii angajati. Becali il califica ca "cel mai bun" medicament in combaterea infectiei cu noul coronavirus.

In plus, el sustine ca are cateva zeci de mii de flacoane care stau in vama, dar inca nu pot intra pe teritoriul Romaniei, pentru ca nu are aprobare scrisa de la Ministerul Sanatatii. "Ei vor sa consume lumea Remdesevir, pe care au dat zeci de milioane si nu e bun la Covid. Invermectina e cel mai bun tratament, pe langa Arbidol", a declarat Gigi Becali.

Medicii infectionisti din Romania comenteaza care este eficienta tratamentului cu Invermectina si in ce stadiu sunt studiile realizate de cercetatori. Doctorii au explicat ca Ivermectina de uz uman nu este acreditata in tara, ci doar pentru uz veterinar. Pana sa fie insa aprobata ca tratament pentru infectia cu Covid-19, Invermectina trebuie sa aiba concluzii medicale si acordul autoritatilor competente in domeniu.

"Ivermectina este un antiviral, folosit in practica medicala, cu efecte antiparazitare. Cercetatorii australieni au publicat, la mijlocul anului trecut, un studiu care arata eficienta Ivermectinei in infectia SARS-CoV-2, realizat, insa, pe un numar redus de cazuri. La finalul lui 2020 au aparut mai multe studii in SUA care ar confirma eficacitatea medicamentului. OMS si CEPB au fost de acord ca exista un prim element de eficienta, dar nu suficient pentru ca Ivermectina sa se poata folosi in protocolul pentru tratarea infectiei cu noul coronavirus.", explica medicul infectionist Virgil Musta.

"Ivermectina este un medicament care si-a arata eficienta legata de infectia SARS-CoV-2, pe diferite forme de boala, dar aceste studii clinice nu au inca o concluzie finala, riguros stiintific enuntata. Motiv pentru care, Organizata Mondiala a Sanatatii si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor considera Ivermectina ca un medicament posibil sa fie folosit in infectia SARS-CoV-2, in studii clinice, fara a recomanda sa intre in protocoalele nationale, pe moment, pana nu vom avea mai multe date suplimentare.", a explicat Musta.

Medicul infectionist Mihnea Hurmuzache, de la Spitalul "Sfanta Parascheva" din Iasi, subliniaza: "Ivermectina nu este un medicament minune pentru tratarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru ca nu are date concludente. In plus, exista posibilitatea sa aiba aceeasi soarta ca Hidroxiclorochina, recomandata la inceputul pandemiei. Oficial, nu exista nimic legat de Ivermectina, sunt doar date care vin, mai degraba, din spatiul francofon. Este un medicament folosit, in special, in medicina veterinara. S-a creat o imagine ca este un medicament minune pentru cei cu Covid-19."

"Remdesivir ramane medicamentul in tratarea cazurilor severe, iar pentru cele usoare si moderate ramane, dupa parerea mea, Arbidolul. Daca ar fi de ales intre medicamentul rusesc Arbidol si Ivermetina, l-as alege pe cel rusesc, pentru ca are o activitatate anti-virala buna si este bine tolerat de catre organism", a explicat Hurmuzache.