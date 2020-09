Jandarmeria, obligată să plătească 30.000 lei daune morale unui cunoscut protestatar

Tribunalul Bucureşti a obligat Jandarmeria Bucureşti să plătească 30.000 daune morale lui Sandi Matei, unul dintre cei mai cunoscuţi prarticipanţi la protestele declanşate de OUG 13 şi de atacurile ulterioare ale PSD la adresa Justiţiei. Amendat în repetate rânduri de jandarmi şi luat, nu o dată, pe sus şi băgat în dubă, Matei a dat în judecată Jandarmeria, acuzând poliţie politică.

De asemenea, Matei a acţionat în instanţă şi statul român, precum şi Ministerul Finanţelor şi Directia Generală Impozite şi Taxe Locale Sector 3, pentru poprirea conturilor în contul unor amenzi pe care protestatarul le consideră abuzive. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

"Soluţia pe scurt: Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Statul Român prin Ministerul Finanţelor şi DGITL Sector 3. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor şi DGITL Sector 3. Admite în parte cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Obligă pârâta Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti să plătească reclamantului suma de 30.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge în rest ca neîntemeiată cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de Jandarmi. Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a IV-a Civilă. Pronunţată azi, 04.09.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotărâre 04.09.2020", se arată pe portalul Instanţei.

"În 2018, am dat în judecată statul român, Ministerul de Finanţe şi DGITL Primăria Sector 3 pentru poprirea conturilor datorită amenzilor care oricum erau în instanţă şi mi-au poprit conturile înainte de Paşti. Deci a fost clar o intenţie din partea lor.

Am depus atunci la dosar cinci amenzi, care au fost câştigate definitiv şi irevocabil şi în apel, şi pe fond şi în apel. Ulterior, am mai depus, în urma cererii judecătoarei, şi restul amenzilor câştigate între timp. Mi-a cerut chiar cererile pierdute să le depun la dosar.

Am cerut daune morale de 500.000 de lei. Şi astăzi s-a pronunţat: Jandarmeria Română este obligată să îmi plătească 30.000 de lei", a explicat Sandi Matei, pentru Epoch Times.

Sandi Matei a mai declarat că nu este mulţumit decât în parte de decizia judecătorilor, pe de o parte pentru că suma acordată drept daune este foarte mică şi pe de alta, pentru că judecătorii au scos Statul Român, Ministerul de Finanţe şi Primăria Sectorului 3 din culpă.

"Suma pe care judecătorii au obligat Jandarmeria să mi-o plătească este foarte mică pentru 26 de amenzi câştigate pe fond şi în apel. Cele pierdute sunt trimise la CEDO. Aştept motivarea pentru că cel mai important mi se pare că în motivare să scrie clar că Jandarmeria a făcut poliţie politică la comanda partidului de guvernământ (PSD n.r.).

Am încercat să demonstrăm că aceleaşi lucruri care se întâmplau în anii '50 s-au întâmplat şi acum, prin aceleaşi hărţuiri, atunci desigur erau lucrurile mult mai grave.. Pentru că noi am avut dovezi şi video că Carmen Dan s-a implicat prin televiziuni în hărţuirea mea, am dus proba video când jandarmeria mă căuta prin Piaţa Victoriei şi spunea: 'Sandu încă nu e luat, Sandu e aici', au fost mai multe probe...", a mai explicat protestatarul.

Sandi Matei s-a mai declarat indignat de faptul că decizia a fost amânată de patru ori.