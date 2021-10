Jerusalem Post: De ce trebuie sa facem vaccin contra Covid-19 din 6 in 6 luni? Vaccinarea va deveni probabil inutilă!

Vaccinul pentru rujeolă are efect pentru toată viața. Vaccinul pentru varicelă ține și 20 de ani. Vaccinul DTaP (difteric, tetanic, pertussis) necesită cinci doze până la vârsta de șapte ani, dar oferă apoi protecție cel puțin pentru zece ani. Atunci, de ce presupunem că vom trebui să facem o doză de vaccin contra coronavirusului din șase în șase luni sau anual?, întreabă The Jerusalem Post.

Pana acum, specialistii au tot repetat ca varianta Delta a coronavirului este contagioasa, agresiva si ca e "destinata" in special celor nevaccinati, intrucat cei vaccinati fac numai forme usoare si nu ajung in numar mare in spitale, in vreme ce "aialalti", cei neimunizati, vor muri pe capete. Problema e ca acum apare si tulpina celor vaccinati, o "adaptare" a variantei Delta, care loveste in Marea Bitanie, de pilda, acolo unde peste 80% din populatie e asa-zis imunizata.