Judecatorii Laurentiu Modoran si Adriana Pencea au considerat drept nul Dosarul "Dragnea in vizita la Trump" fabricat de procurorul DNA Jean Uncheselu

Rechizitoriul procurorului DNA Jean Uncheselu impotriva fostului lider PSD Liviu Dragnea in legatura cu vizita acestuia din 2017 la presedintele SUA din acel moment, Donald Trump, este prea prost intocmit ca sa poata fi analizat pe fond de catre instanta.

Vineri, 12 aprilie 2024, judecatorii CAB Laurentiu Modoran (in foto) si Adriana Pencea au dispus definitiv restituirea la Directia Nationala Anticoruptie a actului de acuzare semnat de Uncheselu (luat intre timp de Laura Kovesi la Parchetul European) si confirmat de catre seful din 2021 al Sectiei a II-a din DNA, procurorul Paul Silviu Dumitriu, devenit intre timp adjunct al parchetului anticoruptie. Dosarul in care Liviu Dragnea a fost trimis in judecata pentru fapte de trafic de influenta si folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Astfel, completul Modoran-Pencea a mentinut solutia pronuntata la 26 aprilie 2023 de catre magistrata Amalia Andone-Bontas de la Tribunalul Bucuresti, conform luju.ro.

Spre deosebire de minuta Tribunalului Bucuresti (care s-a referit doar despre restituirea cauzei la parchet), solutia pe scurt a Curtii de Apel Bucuresti prevede si excluderea din dosar a unor mijloace de proba efectuate de catre procurorul de caz Jean Uncheselu timp de aproape trei ani: intre 19 martie 2018 si 12 ianuarie 2021. Mai mult: CAB a constatat nulitatea ordonantelor de continuare a urmaririi penale (adica de inceperea urmaririi penale in personam) si de punere in miscare a actiunii penale (adica de inculpare) fata de Liviu Dragnea si ceilalti inculpati.

Iata minuta incheierii CAB nr. 205/2024 din cauza nr. 14451/3/2021/a1:

„In baza art. 347 C.pr.pen admite contestatiile formulate de catre contestatorii inculpatii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert impotriva Incheierii din data de 26.04.2023 pronuntate de Judecatorul de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti in dosarul penal 14451/3/2021/a1.

Desfiinteaza in parte Incheierea atacata si in rejudecare:

Dispune excluderea mijloacelor de proba efectuate de procuror fata de contestatorii inculpatii din prezenta cauza, in perioada 19.03.2018 - 12.01.2021. Constata nulitatea Ordonantelor de continuare a urmaririi penale fata de suspectii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert, din data de 12.01.2021. Constata nulitatea Ordonantelor de punere in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Dimitrescu Gheorghe, Belcea Dan Valentin, Liviu-Nicolae Dragnea, Burci Cristian-Ionel si Burci Carlo-Robert, din data de 01.03.2021.

Mentine dispozitia de restituire a cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-Directia Nationala Anticoruptie.

In baza art 347 C.pr.pen respinge contestatia formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie impotriva Incheierii din data de 26.04.2023 pronuntata de Judecatorul de Camera Preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti in dosarul penal 14451/3/2021/a1. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala, cheltuielile judiciare raman in sarcina statului. Definitiva. Pronuntata in camera de consiliu, azi, 12.04.2024".

Amintim minuta incheierii TMB:

„In baza art. 346 alin. (3) lit. a) C. proc. pen. restituie la parchet cauza privind pe inculpatii Dragnea Nicolae-Liviu, Burci Cristian-Ionel, Burci Carlo-Robert, Belcea Dan-Valentin si Dimitrescu Gheorghe, trimisi in judecata prin rechizitoriul nr. 130/P/2018 din data de 14.05.2021 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie.

In baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Cu drept de contestatie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntata in camera de consiliu, astazi, 26.04.2023".