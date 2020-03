Jurnalist.ro: Parohia Cremona, mesaj revoltător legat de coronavirus!

Un mesaj halucinant al unei instituții din subordinea Bisericii Ortodoxe Române face furori pe Internet! În vreme ce mai-marii Bisericii încearcă, cel puțin aparent, să empatizeze cu românii disperați și îngrijorați de coronavirus, Parohia Ortodoxă Cremona pare că ne ia la mișto.

Mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a acestei structuri i-a lăsat interziși nu doar pe românii din acel orășel din Italia, ci pe majoritatea celor care urmăresc spațiul virtual bisericesc. În câteva ore, postarea cu pricina s-a umplut de comentariile celor îngroziți și oripilați deopotrivă de mesajul ironic și trufaș al unei biserici. Textul postat sub forma unei fotografii este următorul: - Vă amintiți când unii strigau "Vrem spitale, nu catedrale?!" Iată că Dumnezeu le-a ascultat ruga..

N-a trecut mult și oamenii au luat foc. Mulți îi cer explicații preotului Doru Fuciu, personajul care conduce această parohie. Cei de acolo ne spun că acesta este și cel care se ocupă personal de gestionarea paginii bisericești de Facebook. Întrebarea multora se referă la mesaj. Să înțelegem că de-asta murim acum prin spitale, de coronavirus, că nu am vrut să dăm bani la catedrale? Dacă alegeam catedralele, nu mai venea virusul? Cu biserici se tratează virusul? Acestea sunt doar câteva din întrebările puse de oameni. Alții sunt direct revoltați și au postat mesaje critice: Este o postare de prost gust! Nu imi vine să cred că vine din partea unui preot! Vai de mintea celui ce a scris, etc.

Așa cum am spus, Parohia Cremona este in sudordinea Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al BOR, Vasile Bănescu, ne-a rugat să cerem un punct de vedere direct la Episcopie. Cei de acolo au fost extrem de amabili, evlavioși, dar când au auzit despre ce solicitare este vorba, au amuțit. Așa că am fost rugați să trimitem un e-mail cu întrebările.

