Candidatul democrat la președinția SUA Robert F. Kennedy Jr. a criticat Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) pentru finanțarea aplicației Diia de ID-uri digitale în Ucraina.

Kennedy a făcut aceste comentarii ca răspuns la o postare pe Twitter a lui Max Blumenthal, editor la Grayzone. Blumenthal a scris că aplicația „îi forțează pe ucraineni să intre într-un panoptic al identificării digitale".

Kennedy a menționat că USAID a fost creat de unchiul său, fostul președinte John F. Kennedy, pentru a ajuta țările sărace, dar acum este folosit pentru a finanța proiecte controversate.

„Samantha Power, care a avut un rol esențial în folosirea abuzivă de către Obama a FISA [Foreign Intelligence Surveillance] pentru a spiona oponenții politici, este acum șefa USAID al lui Biden și testează o aplicație de supraveghere în masă și de spionaj, astfel încât ucrainenii să se poată raporta anonim guvernului unii pe ceilalți", a scris Kennedy pe Twitter.

„Unchiul meu JFK a lansat USAID pentru a ajuta țările sărace să se dezvolte și acum îl folosim pentru a-l dota cu programe spion totalitare", a adăugat Kennedy.



Într-un șir recent de postări pe Twitter, Kennedy a spus că va ierta jurnaliștii și denunțătorii precum Edward Snowden și Julian Assange, fondatorul WikiLeaks.

„În loc să susțină libertatea de exprimare, SUA au persecutat în mod activ jurnaliștii și denunțătorii", a scris Kennedy.

„Îi voi ierta pe cei curajoși care spun adevărul precum Julian Assange și voi investiga corupția și crimele pe care le-au dezvăluit. Aceasta nu este Uniunea Sovietică. America pe care o iubesc nu închide disidenții. #Kennedy2024", a adăugat candidatul democrat la președinția SUA.

