Klaus Iohannis se intalneste cu Donald Trump, la Casa Alba, pe 20 august

Presedintele SUA, Donald Trump, il va primi pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 20 august, anunta marti intr-un comunicat Presedintia americana.

Cei doi lideri vor discuta despre cea mai buna abordare a provocarilor de securitate comune cu care se confrunta SUA si Romania si despre caile de a promova parteneriate energetice si comerciale bilaterale si echitabile.

"Presedintele Donald Trump il va primi pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 20 august 2019. Cei doi vor discuta despre cele mai bune modalitati de abordare a provocarilor de securitate comune cu care se confrunta SUA si Romania, precum si despre modalitati de avansare a parteneriatelor comerciale si energetice corecte si reciproce", a anuntat Presedintia SUA.

Vizita survine in contextul in care Romania marcheaza 30 de ani de la caderea comunismului si 15 ani de apartenenta la NATO, noteaza Casa Alba. Presedintele Trump asteapta cu nerabdare sa sarbatoreasca aceste aniversari importante impreuna cu presedintele Iohannis, mentioneaza presedintia americana in incheierea comunicatului.

Nu este prima intalnire dintre Klaus Iohannis si Donald Trump, la Casa Alba. Cei doi s-au vazut si in 2017, cand seful statului a mers intr-o vizita in SUA. Iohannis si Trump au discutat atunci despre perspectivele de aprofundare si extindere a Parteneriatului Strategic dintre Romania si Statele Unite, pe toate palierele relevante.

