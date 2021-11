Lumea se întreabă: Cât este valabil Certificatul Covid-19 şi ce modificări i s-ar mai putea aduce?

Certificatul digital de vaccinare este valabil până în iunie 2022, dar în perioada următoare ar putea fi redefinit, în condiţiile în care sunt ţări, precum Franţa, în care a fost impusă doza booster pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru eliberarea certificatului de vaccinare.

„În momentul în care s-a stabilit, la nivelul Comisiei Europene, această valabilitate (iunie 2022, n.r.), s-au luat în calcul două aspecte: care va fi perioada până la care se va întinde această situaţie pandemică, cu risc crescut de număr de cazuri şi impact pe sistemul social, sistemul medical şi sistemul economic. Din acest punct de vedere s-a considerat că o perioadă de un an de când a fost implementat este una rezonabilă. Un alt argument în plus pentru această perioadă de valabilitate a fost estimarea protecţiei pe care noi o avem după vaccinare - aveam date la 6 luni, la 8 luni, la momentul respectiv şi atunci se preconiza protecţie care se va menţine cel puţin un an. Faptul că, între timp, vedem că ne confruntăm cu acest val 4 general de varianta Delta, mult mai contagioasă, mult mai transmisibilă, şi care generează mai multe cazuri de îmbolnăvire şi are şi această capacitate de a ocoli parţial răspunsul imun după boală sau după vaccinare, s-a impus efectuarea dozei booster, la minimum şase luni de la prima schemă de vaccinare.

Vedem că deja Franţa a impus obligativitatea, pentru persoanele de peste 65 de ani, de a se efectua această doză booster, care să fie inclusă şi în certificatul digital. Ceea ce mă face să cred că nu este exclus ca în perioada următoare să asistăm la o redefinire a certificatului digital. Cel puţin pentru anumite categorii - persoane vulnerabile sau persoane la risc mare de expunere, cum e personalul medical - să fie nevoie de includerea unei doze booster (în certificatul de vaccinare, n.red.), doză de rapel la minimum şase luni", a explicat Valeriu Gheorghiţă, preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea (CNCAV). Colonelul Gheorghiţă nu a putut estima, însă, în cât timp s-ar putea lua această măsură de includere a dozei booster în certificatul de vaccinare, la unele categorii de persoane.

Totuşi, şeful campaniei de vaccinare a precizat că nu se discută în acest moment despre obligativitatea dozei 3, aceasta fiind ferm recomandată anumitor categorii, şi a arătat că aceasta poate fi temporizată pentru persoanele care au trecut prin boală şi au şi schema de vaccinare completă: „În România nu sunt în acest moment discuţii ca doza 3 să devină obligatorie pentru anumite categorii, este ferm recomandată celor care au cea mai mare nevoie: persoanele peste 65 de ani, persoanele care au afecţiuni cronice, persoanele care au risc mare de expunere şi de îmbolnăvire (personalul medical, personalul din învăţământ), dar şi celelalte persoane care au cel puţin şase luni de la momentul vaccinării. La persoanele care au fost vaccinate cu schemă completă şi au şi istoric de trecere prin boală se poate temporiza efectuarea dozei de rapel. Datele ne arată că o persoană care este cu istoric de trecere prin boală şi are şi o schemă de vaccinare completă are un nivel ridicat de protecţie", a subliniat Valeriu Gheorghiţă.

Gigantul farmaceutic Pfizer a reuşit să realizeze un tratament medicamentos pentru tratarea cazurilor de COVID-19. Compania a cerut autorizarea de urgenţă a Paxlovid, după ce a demonstrat o eficienţă de 89% în prevenirea riscului de spitalizare şi deces în urma infectării. Antiviralul Paxlovid, creat de Pfizer, trebuie administrat în primele 3 zile de la apariţia simptomelor de boală. Primele studii clinice au fost realizate pe persoane adulte cu risc crescut de a dezvolta o formă gravă a bolii COVID-19. Acestea au primit câte o pastilă la fiecare 12 ore, vreme de 5 zile.

Compania farmaceutică a depus cerere pentru autorizarea de urgenţă a medicamentului, în SUA, iar Agenţia Americană pentru Medicamente (FDA) a anunţat că analizează solicitarea. Specialiştii spun că acesta ar fi un pas important în sfârşirea pandemiei, deoarece tratamentul va fi accesibil pentru utilizarea acasă. Şi laboratorul american Merck a dezvoltat un tratament antiviral, Molnupiravir, autorizat la începutul lui noiembrie într-o primă ţară, Regatul Unit. Un comitet al FDA urmează să se reunească pe 30 noiembrie pentru a se pronunţa asupra cererii de autorizare a tratamentului Merck în SUA, dar Washingtonul a anunţat că a achiziţionat deja 3,1 milioane de tratamente Molnupiravir.