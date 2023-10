MAI propune legi imposibil de aplicat. Fost șef al Poliției explică de ce nu se pot da amenzi după imaginile de pe camerele de bord

Proiectul de lege care ar urma să reglementeze sancționarea șoferilor pe baza imaginilor primite de polițiști de pe camerele de bord ale celorlalți participanți la trafic lasă loc la erori, răzbunări sau chiar abuzuri, atrage atenția fostul șef al Direcției Rutiere, Lucian Diniță.

Dacă un proiect al Ministerului de Interne de modificare a Codului rutier va fi aprobat, șoferii vor putea fi sancționați și în baza unor înregistrări audio-video primite de polițiști de la alți participanți la trafic sau de la administratorii drumurilor publice.

Mai exact, proiectul prevede că „polițistul rutier poate constata contravenții și cu ocazia verificării unei sesizări cu privire la o posibilă faptă de nerespectare a unei reguli de circulație de către un conducător de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, a cărei producere a fost percepută de către un alt participant la trafic și surprinsă de acesta într-o înregistrare audio-video sau video, după caz". Vorbim inclusiv de imagini surprinse de camerele de bord pe care le au mare parte dintre șoferi.

Modificarea legislativă face parte dintr-un plan de măsuri al autorităților care are ca scop reducerea numărului de victime din accidentele rutiere mai ales că România rămâne campioana Europei la numărul de astfel de evenimente soldate cu victime.

Polițiștii vor putea sancționa mai multe încălcări ale Codului rutier după vizionarea imaginilor de pe camerele de bord trimise de alți participanți la trafic. Este vorba de nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului, adoptarea unui comportament agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice, neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public, neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept și nerespectarea regulilor privind depășirea.

În plus, vor fi sancționați și cei surprinși în imagini că întorc sau merg înapoi pe o autostradă sau pe un drumul expres. De precizat că, pentru a putea fi folosite pentru sancționarea șoferilor care fac abateri în trafic, imaginile camerelor de bord trebuie să conțină data și ora la care s-a comis fapta.

Lucian Diniţă, care în perioada 2009-2014 a condus Direcţia de Poliţie Rutieră, a declarat pentru Adevărul.ro că, dacă va fi adoptată, noua reglementare va lăsa loc la erori, răzbunări sau chiar abuzuri.

„Încă din anul 2010 au apărut pe internet imagini din trafic trucate. De exemplu, aveam un motociclist care «mergea» cu 300 de kilometri pe oră. Sigur, lumea s-a revoltat și noi am cercetat cazul. Am dat la analiză imaginile și s-a constatat că erau false. Păi dacă atunci se putea, dar ce să mai spunem acum, când știm bine că există tehnologia «Deepfake AI», un tip de inteligență artificială folosit pentru a «inventa» imagini mai mult decât convingătoare. Adică dacă te cerți cu un vecin, îi pregătești un video fals și îl trimiți la Poliția Rutieră ca respectivul să primească amendă. În plus, mai este o problemă, contravenția s-ar putea constata după ce a perceput și înregistrat video un participant la trafic, se spune în proiect. Chestia asta cu percepția este extrem de relativă. Adică unul trece pe roșu și eu îl percep și înregistrez video ca să-l pârăsc la poliție. Nu cred că funcționează. Știu, se dorește implementarea modelului occidental, pentru că acolo a fost așa, dar puțină lume știe că acum și în Vest amenzile se dau după astfel de imagini video numai în cazuri excepționale, când acestea au surprins accidente, de exemplu. Inițial se dădeau pentru orice, inclusiv pentru o parcare ilegală, dar și acolo au fost abuzuri și treptat s-a renunțat", a declarat Lucian Diniță.