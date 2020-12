Managerul de la "Victor Babeș" despre femeia decedată după ce a fost deconectată de la aparate din greșeală: "Este un caz de o gravitate deosebită"

În jur de opt persoane sunt cercetate la Spitalul Victor Babeș din Capitală, unde o pacientă bolnavă de COVID-19 și internată la terapie intensivă ar fi fost deconectată de la aparate din greșeală, joi după-masă, de un brancardier.

Femeia ar fi fost dezintubată de un brancardier, care ar fi trebuit să ridice din salon un pacient care decedase. El ar fi încurcat pacienții și astfel femeia a fost deconectată de la aparate. „Este o anchetă în desfășurare. Noi am anunțat Procuratura imediat ce am aflat de caz. Este un caz de o gravitate deosebită, așa ceva nu s-a întâmplat sau nu am auzit să se întâmple undeva până acum", a declarat, pentru Libertatea, Emilian Imbri, managerul Spitalului Victor Babeș din București.

Acesta spune că este vorba de șapte sau opt persoane care au fost în zonă la momentul respectiv, așa că se poate afla foarte ușor ce s-a întâmplat joi. „Din fericire, este un număr limitat de persoane, pentru că este o zonă foarte bine delimitată de restul spitalului și cu un personal instruit pentru ce trebuie să facă, cu acces limitat și pentru restul personalului spitalului. Sunt șapte-opt persoane. Vom constata astăzi cine trebuia să fie acolo și cine a fost. Nu sunt mistere, nu sunt lucruri paranormale, sunt lucruri care nu au cum să se întâmple și s-au întâmplat, o persoană din Terapie Intensivă a decedat", a precizat Emilian Imbri.

Managerul unității medicale mai spune că, pentru moment, nu poate comenta cu privire la ce s-a întâmplat cu exactitate, pentru a nu afecta ancheta în curs. Totodată, el susține că nu poate spune public cine a fost de gardă joi, din rațiuni ce țin cont de „starea psihică a persoanei respective". „Noi nu mergem pe altă supoziție decât faptul că a fost un accident, accident produs de persoane. Nu a căzut tavanul. Nu știu dacă trebuie să vehiculăm nume, atât pentru starea psihică a persoanei respective, cât și pentru faptul că e o anchetă în desfășurare. Dacă un nume iese în momentul ăsta în presă, îl încarci cu o vină pe care poate nu o are. Nu Spitalul Babeș, cu toți cei 800 de angajați, are o responsabilitate. Cei care sunt responsabili se află într-un perimetru foarte clar", a mai declarat, pentru Libertatea, Emilian Imbri.

Vineri dimineață, Poliția Capitalei a declarat că, în momentul de față, se efectuează cercetări cu privire la ceea s-a întâmplat la Spitalul Victor Babeș. „În seara de 10 decembrie, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București a fost informată cu privire la decesul unei persoane internate într-un spital din sectorul 3. Având în vedere că subzistă suspiciuni cu privire la cauza decesului, Serviciul Omoruri a declanșat verificări, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Se efectuează activități investigative și de cercetare penală, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care s-a produs decesul, urmând a fi dispusă și necropsia", se arată într-un comunicat al Poliției București.