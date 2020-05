Marcel Vela vine cu noi explicatii elucubrante despre cine poate stranuta in metrou si cine risca dosar penal

Ministrul de Interne Marcel Vela a oferit, marti, cateva explicatii despre situatia in care oamenii stranuta in metrou si nu poarta masca de protectie - este sau nu caz penal?

Amintim ca Vela a mentionat, luni, ca, cel putin la metrou, in Bucuresti, vor fi politisti care vor veghea ca oamenii sa aiba masca, dar a cerut vigilenta si de la cetateni, sfatuindu-i sa sune "instant" la 112 daca, de exemplu, vad o persoana care stranuta si nu are masca. "Nu este un raspuns general pentru toti care nu au masca sa aiba dosare penale. Caz penal e cand cineva bolnav in mod intentionat intra in metrou. Isi pune masca la intrare, pentru ca vor fi supravegheate gurile de metrou, si cand ajunge in vagon isi da masca jos si stranuta intentionat", a explicat ministrul intr-o interventie telefonica la Digi24.

Totusi, nu este clar cum isi vor da seama oamenii ca cineva "stranuta intentionat". Pana la urma, poate cineva stranuta din cauza unei banale raceli sau a unei alergii. Intrebat daca in acest caz nu va creste numarul de apeluri inutile la 112, Vela a replicat: "Nu, daca are masca si stranuta, nu se intampla nimic rau". "Daca a intrat in metrou, se presupune ca avea masca, deci nu intra cineva in vagon fara masca, pentru ca la intrare este verificat. Si daca stranuta de la curent, de la o raceala sau alergie si are masca este o chestiune normala, nu ilegala", a completat ministrul de Interne. Ministrul Vela a dat detalii luni despre cum vom putea circula cu metroul dupa data de 15 mai.

"La toate gurile de metrou, o sa avem si oameni de ordine. Puteti suna instant la 112 (daca vedeti pe cineva in metrou fara masca - n.red.). Daca nu are masca si stranuta, poate avea dosar penal. A avut un comportament care s-a incadrat in zona penalului si a contribuit la raspandirea bolilor cu buna stiinta. Adica a si stranutat si n-a avut nici masca. Noi nu intram in cazarma, vom apara cetatenii. Vom fi prezenti in strada si vom avea si masuri coercitive pentru fiecare fapta. Am gasit formula parlamentara pentru a nu intra in conflict", a afirmat Vela intr-o discutie pe canalul de YouTube al lui George Buhnici.

"La intrarile metroului vor fi forte de ordine care nu vor accepta sa intre cineva in statia de metrou fara masca. Deocamdata, discutia a fost doar de metrou, nu am avut o discutie si cu transportul public in comun. Tine de autoritatile locale. Probabil vom gasi solutii. Incercam sa evaluam, nu trebuie sa militarizam toata tara pe ideea ca oamenii sunt de rea credinta. Cred ca se vor linisti cand vor vedea ca pana saptamana viitoare vom avea si masuri coercitive foarte transparente", a mai spus Vela. De mentionat ca suntem in sezonul alergiilor si, in plus, stranutul nu este unul dintre principalele simptome de coronavirus, mai ales de sine statator. Este greu de anticipat ce efecte va avea acest indemn al ministrului de Interne asupra sistemului de urgente.