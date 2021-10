Matrix a devenit realitate si mai virtual de atat nu se poate! Facebook devine un Metavers holografic care va lua locul realitatii inconjuratoare

Joi seara, Mark Zuckenberg, fondatorul Facebook, anunta Planeta ca de la 1 decembrie 2021 se infiinteaza Meta. Este vorba despre un metavers, un sptiu virtual ce se va dezvolta intr-unul holografic, care va lua locul Facebook. IIn acest fel, Matrix a devenit realitate, daca se poate spune asa! n cele ce urmeaza publicam integral "Scisoarea lui Mark Zuckerberg":

SCRISOAREA FONDATORULUI, 2021

Suntem la începutul următorului capitol pentru internet, și este următorul capitol și pentru compania noastră.

În ultimele decenii, tehnologia le-a dat oamenilor puterea de a se conecta și de a ne exprima mai natural. Când am început Facebook, am tastat mai mult text pe site-uri web. Când ne-am luat telefoane cu camere, internetul a devenit mai vizual și mai mobil. Pe măsură ce conexiunile au devenit mai rapide, clipul video a devenit un mod mai bogat de a împărtăși experiențe. Am trecut de la desktop la web la mobil; de la text la fotografii la video. Dar ăsta nu e capătul liniei.

Următoarea platformă va fi și mai captivantă -- un internet întruchipat în care ești în experiență, nu doar te uiți la ea. Noi numim asta metavers, iar el va atinge fiecare produs pe care îl construim.

Calitatea definitorie a metaversului va fi un sentiment de prezență -- ca și cum ai fi acolo cu o altă persoană sau în alt loc. Să te simți cu adevărat prezent alături de o altă persoană este visul suprem al tehnologiei sociale. Acesta este motivul pentru care suntem concentrați pe construirea acestui lucru.

În metavers, vei putea face aproape orice îți poți imagina -- să te întâlnești cu prietenii și familia, să muncești, să înveți, să te joci, să faci cumpărături, să creezi -- precum și experiențe complet noi care nu se potrivesc cum gândim despre computere sau telefoane toda Da, bine. Am făcut un film care explorează cum ai putea folosi metaversul într-o zi.

În acest viitor, te vei putea teleporta instantaneu ca hologramă pentru a fi la birou fără navetă, la concert cu prietenii sau în sufrageria părinților pentru a recupera. Acest lucru îți va deschide mai multe oportunități indiferent unde locuiești. Vei putea să petreci mai mult timp cu ceea ce contează pentru tine, să reduci timpul în trafic și să reduci amprenta de carbon.

Gândește-te câte lucruri fizice ai astăzi care ar putea fi doar holograme în viitor. Televizorul tău, configurația perfectă de lucru cu mai multe monitoare, jocurile tale de masă și multe altele -- în loc de lucruri fizice asamblate în fabrici, vor fi holograme proiectate de creatorii din întreaga lume.

Veți trece peste aceste experiențe pe diferite dispozitive -- ochelari de realitate augmentată pentru a rămâne prezenți în lumea fizică, realitatea virtuală pentru a fi complet scufundat, iar telefoanele și computerele pentru a sări de pe platformele existente. Aici nu este vorba despre a petrece mai mult timp pe ecrane, ci despre a face timpul pe care deja îl petrecem mai bun.

ROLUL ȘI RESPONSABILITATEA NOASTRĂ.

Metaversul nu va fi creat de o singură companie. Acesta va fi construit de creatori și dezvoltatori care fac experiențe noi și obiecte digitale interoperabile și care deblochează o economie creativă masiv mai mare decât cea constrânsă de platformele de astăzi și politicile lor.

Rolul nostru în această călătorie este să accelerăm dezvoltarea tehnologiilor fundamentale, platformelor sociale și instrumentelor creative pentru a aduce metaversul la viață și pentru a țese aceste tehnologii prin intermediul aplicațiilor noastre de social media. Credem că metaversul poate permite experiențe sociale mai bune decât orice există astăzi și ne vom dedica energia pentru a ajuta la atingerea potențialului său.

Așa cum am scris în scrisoarea inițială a fondatorului nostru: „nu construim servicii pentru a face bani; ci facem bani pentru a construi servicii mai bune. "

Această abordare ne-a servit bine. Ne-am construit afacerea pentru a susține investiții foarte mari și pe termen lung pentru a construi servicii mai bune, și asta avem de gând să facem aici.

Ultimii cinci ani au fost umilitori pentru mine și compania noastră în multe feluri. Una dintre principalele lecții pe care le-am învățat este că construirea produselor pe care oamenii le iubesc nu este suficientă.

Am câștigat mai multă apreciere că povestea internetului nu este simplă. Fiecare capitol aduce voci noi și idei noi, dar și noi provocări, riscuri și perturbarea intereselor stabilite. Va trebui să lucrăm împreună, de la început, pentru a aduce la viață cea mai bună versiune posibilă a acestui viitor.

Intimitatea și siguranța trebuie să fie încorporate în metavers încă din prima zi. La fel și standardele deschise și interoperabilitatea. Acest lucru va necesita nu doar o muncă tehnică inedită -- cum ar fi sprijinirea proiectelor cripto și NFT în comunitate -- ci și noi forme de guvernare. În primul rând, trebuie să ajutăm la construirea ecosistemelor, astfel încât mai mulți oameni să aibă o miză în viitor și să poată beneficia nu doar ca consumatori, ci ca creatori.

Perioada asta a fost și umilitoare pentru că la cât de mare suntem noi, am învățat și cum e să construiești pe alte platforme. Trăind sub regulile lor mi-a modelat profund opiniile despre industria tehnologică. Am ajuns să cred că lipsa de alegere pentru consumatori și taxele mari pentru dezvoltatori înăbușă inovația și țin pe loc economia internetului.

Am încercat să abordăm altfel. Ne dorim ca serviciile noastre să fie accesibile cât mai multor oameni, ceea ce înseamnă să muncim pentru ca acestea să coste mai puțin, nu mai mult. Aplicațiile noastre de mobil sunt gratuite. Modelul nostru de reclame este conceput pentru a oferi afacerilor cele mai mici prețuri. Instrumentele noastre de comerț sunt disponibile la cost sau cu taxe modeste. Drept urmare, miliarde de oameni iubesc serviciile noastre și sute de milioane de afaceri se bazează pe instrumentele noastre.

Aceasta este abordarea pe care vrem să o aducem pentru a ajuta la construirea metaversului. Plănuim să ne vindem dispozitivele la cost sau subvenționate pentru a le pune la dispoziția mai multor persoane. Vom continua să susținem încărcarea laterală și streamingul de pe PC-uri, astfel încât oamenii să aibă de ales, în loc să-i forțăm să folosească Magazinul Quest pentru a găsi aplicații sau Și ne vom propune să oferim servicii de dezvoltator și creator cu taxe mici în cât mai multe cazuri posibil, astfel încât să putem maximiza economia creativă generală. Totuși, trebuie să ne asigurăm că nu pierdem prea mulți bani pe parcurs.

Speranța noastră este ca în următorul deceniu, metaversul să ajungă la un miliard de oameni, să găzduiască comerțul digital de sute de miliarde de dolari și să susțină locuri de muncă pentru milioane de creatori și dezvoltatori.

CINE SUNTEM NOI?

Pe măsură ce ne îmbarcăm în acest capitol următor, m-am gândit mult la ce înseamnă acest lucru pentru compania și identitatea noastră.

Suntem o companie care se concentrează pe conectarea oamenilor. În timp ce majoritatea companiilor de tehnologie se concentrează pe modul în care oamenii interacționează cu tehnologia, noi ne-am concentrat întotdeauna pe construirea tehnologiei, astfel încât oamenii să poată interac

Astăzi suntem văzuți ca o companie de social media. Facebook este unul dintre cele mai utilizate produse tehnologice din istoria lumii. Este un brand emblematic de social media.

Construirea aplicațiilor sociale va fi întotdeauna importantă pentru noi și mai sunt multe de construit. Dar din ce în ce mai mult, nu e tot ce facem. În ADN-ul nostru, construim tehnologie pentru a aduce oamenii împreună. Metaversul este următoarea frontieră în conectarea oamenilor, la fel cum a fost rețelele sociale când am început.

În acest moment, brandul nostru este atât de strâns legat de un singur produs încât nu poate reprezenta tot ceea ce facem astăzi, darămite în viitor. De-a lungul timpului, sper că suntem văzuți ca o companie de metaverse, și vreau să ne ancorez munca și identitatea pe ceea ce construim.

Tocmai am anunțat că facem o schimbare fundamentală companiei noastre. Acum privim și raportăm despre afacerea noastră ca două segmente diferite: unul pentru familia noastră de aplicații și unul pentru munca noastră pe platformele viitoare. Munca noastră asupra metaversului nu este doar unul dintre aceste segmente. Metaversul cuprinde atât experiențele sociale, cât și tehnologia viitoare. Pe măsură ce ne lărgim viziunea, este timpul să adoptăm un nou brand.

Pentru a reflecta cine suntem și viitorul pe care sperăm să-l construim, sunt mândru să vă spun că compania noastră este acum Meta.

Misiunea noastră rămâne aceeași - este încă despre a aduce oamenii împreună. Nici aplicațiile noastre și mărcile lor nu se schimbă. Încă suntem compania care proiectează tehnologia în jurul oamenilor.

Dar toate produsele noastre, inclusiv aplicațiile noastre, împărtășesc acum o nouă viziune: aceea de a ajuta la viață metaversul. Și acum avem un nume care reflectă lățimea a ceea ce facem.

De acum înainte, vom fi metavers-primul, nu Facebook-primul. Asta înseamnă că în timp nu vei avea nevoie de un cont de Facebook pentru a apela la celelalte servicii ale noastre. Pe măsură ce noul nostru brand începe să apară în produsele noastre, sper ca oamenii din întreaga lume să cunoască marca Meta și viitorul pe care îl susținem.

Obișnuiam să studiez clasicii, iar cuvântul "meta" vine din cuvântul grecesc care înseamnă "dincolo". Pentru mine, simbolizează faptul că există întotdeauna mai mult de construit, și există întotdeauna un capitol următor al poveștii. Povestea noastră este o poveste care a început într-o cameră de cămin și a crescut dincolo de orice ne-am imaginat; într-o familie de aplicații pe care oamenii le folosesc pentru a se conecta unii cu alții, pentru a-și găsi vocea și pentru a începe afaceri, comunități și mișcări care au schimbat

Sunt mândru de ceea ce am construit până acum, și sunt încântat de ceea ce urmează -- pe măsură ce trecem dincolo de ceea ce se poate astăzi, dincolo de constrângerile ecranelor, dincolo de limitele distanței și fizicii, și spre un viitor în care toată lumea poate fi prezentă cu unul pe altul, creează noi oportunități. și experimentează lucruri noi. Este un viitor care depășește orice companie și care va fi făcut de noi toți.

Am construit lucruri care au adus oamenii împreună în moduri noi. Am învățat din lupta cu probleme sociale dificile și din traiul sub platforme închise. Acum este timpul să luăm tot ce am învățat și să ajutăm la construirea următorului capitol.

Îmi dedic energia noastră acestui lucru - mai mult decât oricare altă companie din lume. Dacă acesta este viitorul pe care vrei să-l vezi, sper să ni te alături. Viitorul va fi dincolo de orice ne putem imagina.