Medicul Răzvan Constantinescu despre cum se va încheia pandemia: Farsă în două acte. Mascarada se va fâsâi precoce si reincepe "incalzirea globală"

Din discursurile politicienilor din întreaga lume, încălzirea globală pare să fie noua temă de interes. Pe măsură ce pentru coronavirus apar noi vaccinuri dar și pastile care neutralizează infecția, atenția la nivel mondial se mută pe încălzirea globală, crede medicul Răzvan Constantinescu. El cataloghează întreaga mișcare ca pe o farsă.

"FARSĂ ÎN DOUĂ ACTE

Se pare că a fost dat semnalul stingerii banditemiei, ca primă etapă cu succes parțial (fragilizarea psihică a populației, deteriorarea semnificativă a economiei, date prețioase cu privire la modalitățile de ghidare a turmelor). Apostolii mascaradei vor începe să se retragă cu focuri rare, sperând ca sceneta să nu se încheie violent, iar ei să nu fie nevoiți să se apere prin "eu mi-am făcut doar datoria", "așa arătau studiile pe care le-am avut la dispoziție", "am dorit limitarea pe orice căi a dezastrului", "am respectat ordinele", "am avut încredere în știință" etc. în niște viitoare procese. Cum scenariul de reîncălzire a supei, acela cu noul "virus din Kazahstan", scăpat din laborator de această dată, este considerat prea periculos, se va reveni la planul inițial pentru etapa a doua: încălzirea globală.

După părerea mea, mascarada secundă nu va mai avea totuși același impact și se va fâsâi precoce. Din două motive: 1. populația planetei a căpătat deja titruri semnificative de anticorpi împotriva manipulării prin media; 2. principala pârghie psihologică - frica patologică generatoare de tulburări cognitive și abolire a logicii - va fi net mai rahitică: una e să-ți pulseze în cap "mă infectez și mor intubat pentru că vecinii nu poartă mască și prietenii nu s-au rapelat" și alta e "curtea mea va fi deșert peste 30 de ani" ("nu mai trăiesc eu atâta și, dacă mă gândesc bine, eu nici n-am curte, că stau la bloc!"); pentru că nu implică un pericol iminent, imediat", scrie Răzvan Constantinescu.