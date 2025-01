Mel Gibson: "Incendiile din California sunt o operațiune internă a Deep State!" VIDEO

Mel Gibson susține că incendiile din Los Angeles au fost declanșate de agenți ai „Deep State" care vor să transforme LA într-un oraș de 15 minute.

Într-o apariție vineri la emisiunea „The Ingraham Angle" de la Fox News, Gibson a declarat că incendiile ar fi putut face parte dintr-o conspirație de evacuare a oamenilor și de reamenajare a terenurilor. „Știu că s-au jucat cu apa, lăsând rezervele să plece dintr-un motiv sau altul. Ei fac asta de ceva timp. California are o grămadă de probleme care lasă mintea perplexă în ceea ce privește motivul pentru care fac lucrurile", i-a spus Gibson Laurei Ingraham. „Și apoi, în evenimente ca acesta, te uiți, ei bine, este intenționat? Ceea ce este un lucru nebunesc de gândit. Dar cineva începe să se gândească dacă există sau nu un scop în minte. Care ar putea fi acesta? Știi tu, ce vor ei? Statul gol? Nu știu".

Ingraham a subliniat că „oamenii climei" cred că există o „mare nevoie" de a ridica „locuințe de mare densitate în California și în întreaga țară". „Da. Este destul de înfricoșător", a răspuns Gibson. „Și va dura zeci de ani pentru a face asta, de asemenea. Este ca și cum, chiar dacă, știi tu, dacă este o idee bună, ceea ce nu știu dacă este. Îmi amintește de vechii baroni ai vitelor care îi alungau pe oameni de pe pământ, știi."

„Dar eu nu știu. Am... pot să inventez tot felul de teorii oribile în capul meu, teorii ale conspirației și orice altceva", a continuat starul din «Arma mortală», "dar mi s-a părut puțin convenabil că nu era apă și că condițiile de vânt erau bune și că există oameni gata și dispuși și capabili să pornească incendii." „Și sunt ei însărcinați să facă acest lucru? Sau acționează doar din proprie voință? Nu știu. Dar par destul de bine echipați. Unii dintre acești oameni pe care îi prind", a notat el.

„Voi scotoci prin rămășițele de la mine de acasă și voi vedea dacă pot găsi vreun indiciu pentru voi", a adăugat regizorul lui Apocalypto. Poliția din Los Angeles a arestat vineri un bărbat cu o torță suspectat de incendiere, dar acesta a fost eliberat fără a fi inculpat, după ce LAPD a susținut că nu are niciun motiv probabil să sugereze că ar fi responsabil pentru declanșarea vreunuia dintre incendiile de vegetație.

