Mesajele noului deputat AUR de Alba catre politicieni: "Iar ati dat o palma la c***t. Nu am crezut ca atatia curvalai stau la coada"

Un fost primar care a trecut pe la patru partide ar putea fi deputat al Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) in judetul Alba.

Daniel Gheorghe Rusu este presedintele organizatiei AUR Alba si a fost primar al comunei Spring din 2004 si pana in 2020. A pierdut ultimele alegeri locale in urma unei competitii stranse cu candidatul PNL, Iulia Stanila, care a devenit primar. Rusu a pierdut si alegerile parlamentare la nivelul comunei, dar, ca urmare a scorului obtinut la nivel judetean, are sanse sa ajunga in Parlament.

La Spring, comuna cu 2.300 de locuitori, PNL a "batut" AUR la parlamentare, la o diferenta de peste 200 de voturi. AUR are in Alba, la Camera Deputatilor, un scor de 12,29%, respectiv 12.952 voturi. La Senat, partidul are 13.357 voturi si un procent de 12,6%. Dupa alegerile locale, mai multi membri si lideri ai AUR Alba au anuntat ca demisioneaza din partid ca urmare a stilului "dictatorial" de conducere manifestat de Daniel Rusu.

Acesta a ajuns primar in 2004 pe listele Partidului Umanist, devenit apoi Conservator. In 2006 a trecut la Partidul Democrat, devenit ulterior PDL. In 2008 a castigat primaria ca membru PDL, dar in 2012 a trecut la PNL si a candidat din nou ca reprezentant al USL. Nu a rezistat mult din in PNL, pentru ca in 2016 a candidat din partea ALDE. In octombrie 2018 s-a pozitionat clar in favoarea referendumului pentru familie si a anuntat public ca va incepe lucrarile de introducere a apei potabile in comuna cu satul care va avea cea mai mare prezenta la referendum.

Dupa acest moment a intrat in conflict cu conducerea judeteana a partidului si s-a "lipit" de George Simion. L-a sustinut la alegerile europarlamentare si a candidat apoi din partea acestui partid la alegerile locale. Fiind presedintele filialei s-a pozitionat pe primul loc la Camera Deputatilor. La Senat, locul 1 este ocupat de Anca Topircean, din Sebes, sotia fostului candidat AUR la primaria acestui municipiu. Cat timp a fost primar, Rusu s-a remarcat printr-un limbaj agresiv si vulgar la adresa contra-candidatilor sai. De asemenea, prin toate partidele prin care a trecut a ajuns in situatii conflictuale cu liderii judeteni.

Dupa motiunea si caderea Guvernului Dancila a criticat dur conducerea ALDE. "Criza din guvern si incapatanarea unor colegi din ALDE, blocheaza primaria Spring si aduc comunitatea locala in pragul colapsului! Nu inteleg cu cine se consulta Tariceanu, Vosganian sau Chitoiu cand decid sa paraseasca guvernarea si nici nu inteleg cat de mult le pasa de noi prostii astia de jos, care suferim de pe urma deciziilor lor hazardate", a spus atunci fostul primar. Acesta le-a reprosat sefilor de la ALDE ca "iar ati dat o palma la c***t".

In 2016 i-a facut "curvalai" pe cei din conducerea Consiliului Judetean Alba: "Am auzit ca politica e curva dar nu am crezut nici o data ca atatia curvalai stau la coada. Dupa ce am ramas cu un buget groaznic de mic, care nu poate satisface nici macar salariile angajatilor si a dascalilor pe un an intreg, se pare ca acelasi Consiliul Judetean care a alocat zeci de miliarde pentru un oras doar pentru a sustine voleiul de acolo, a pus umarul pe langa SC DPL SA... pentru a nu mai plati in intregime nici macar contractul de deszapezire semnat in acest an".

Alte comentarii publicate pe Facebook au o tenta mistico-religioasa: "Si Tu ai spus Doamne, Cel fara de greseala sa arunce primul cu piatra... Ai lasat Doamne dreptatea sa ne-o imparta hotii... Ajunge Doamne, suntem noi... poporul Tau! Pentru ca nu vreau sa te mai plictisesc, te rog Doamne, spune-ne adevarul: Sa fie inceputul Apocalipsei din Romania? Sau trebuie sa nu mai credem in minciuna, ura si sa scapam de ei, regasindu-te urgent pe tine, frumosul din launtrul sufletului nostru si puterea de a recunoaste ca nu avem intotdeauna dreptate!".