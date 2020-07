Mesajul unui cercetător pentru cine nu crede în Covid-19: "Nu e fake. Cumnatul meu e mort şi sora mea e în spital"

Apreciat cercetător în domeniul nutriţiei umane, Mihai Covasă nu a uitat că s-a născut în judeţul Suceava şi că a făcut liceul la Rădăuţi, aşa că dorit să se implice în viaţa comunităţii natale.

Astfel, în urmă cu nouă ani, în paralel cu activitatea academică şi de cercetare pe care o desfăşoară în SUA, Mihai Covaşă a preluat conducerea Departamentului de Sănătate din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare" pentru a-l dezvolta. Criza COVID-19 l-a găsit peste Ocean şi nici acum nu se poate întoarce în România din cauza restricţiilor de călătorie, dar urmăreşte cu interes modul în ţara noastră gestionează pandemia. Nu înţelege însă de ce unele persoane nu cred că noul coronavirus există, dat fiind că la nivel mondial, au murit 500.000 de oameni din cauza acestuia.

Întrebat care este mesajul pe care-l transmite scepticilor, cercetătorul a răspuns: „Sora mea este acum internată la spitalul Rădăuţi cu COVID-19, cumnatul meu, de la o altă soră, a murit de COVID-19 în urmă cu câteva zile. Sunt mai mult de jumătate de milion de morţi la nivel mondial. SUA are peste 130.000 de morţi, de trei ori mai mulţi decât au avut în războiul din Vietnam. Nu este o glumă, nu este nimic fake".

Mihai Covasă a arătat că medicii, asistenţii şi infirmierii din toată lumea au depus un efort uriaş pentru a salva vieţi în timpul pandemiei. „Pentru a nu ucide economia trebuie să învăţăm să trăim cu acest virus. A fost o perioadă foarte grea şi este în continuare o perioadă foarte grea. Faptul că se relaxează pentru partea de economie nu înseamnă că virusul a plecat. Virusul este în continuare acolo şi trebuie să limităm transmisia. Au fost cazuri în care medicii s-au sinucis pentru că n-au mai putut să facă faţă presiunilor la care erau expuşi zilnic. Am toată stima şi respectul pentru cei care au lucrat în spitale ca să salveze vieţi", a declarat Mihai Covaşă.

Chiar dacă nu a fost în Suceava atunci când a izbucnit primul focar de COVID-19 din România, profesorul Covaşă nu a stat cu mâinile în sân. Departamentul de Sănătate de la USV pe care-l coordonează nu numai că a amenajat primul laborator de depistare a noului coronavirus din judeţul Suceava, la Spitalul Judeţean " Sf. Ioan cel Nou", ci a asigurat şi resursa umană, pentru că unitatea medicală nu avea specialişti ca să facă analizele. „Un laborator de genul acesta se face în luni de pregătire pentru a fi pus în funcţiune. Noi am reuşit să facem lucrul acesta într-o săptămână. Ne-am implicat pentru că Suceava nu avea laborator, testele se duceau la Iaşi, iar rezultatele se primeau şi peste o săptămână. Am început în faze aglomerate să facem peste 200 de teste/zi", a mai spus Mihai Covaşă.

Echipa de cercetători pe care profesorul Covaşă a „sudat-o" la Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava a câştigat un proiect de cercetare unic la nivel naţional. Proiectul are ca scop analiza genetică a virusului SARS-CoV2, identificarea şi monitorizarea tulpinilor circulante în diferite regiuni geografice din România, precum şi a relaţiei acestora cu diversele tipuri de infecţii prezente în România şi a potenţialui de adaptare la organismele umane.

"Acest proiect va contribui la o mai bună înţelegere a originii epidemiei COVID-19 şi a evoluţiei acesteia în România, precum şi la adaptarea măsurilor şi tratamentelor la tipurile de tulpini circulante în România ale acestui virus. La nivel global, există deja un efort masiv de cercetare în această direcţie, conducând la o cartare filogenetică a SARS-CoV 2, numai în Canada şi Marea Britanie fiind deja alocate 40 de milioane de dolari, respectiv 20 de milioane de lire sterline pentru consorţiile formate cu scopul realizării acestor studii genomice", se arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia academică.

Bugetul total alocat proiectului coordonat de USV este de aproximativ trei milioane de lei, peste 1 milion de lei fiind alocati kit-urilor de secvenţiere şi consumabilelor necesare. Perioada de implementare este de 18 luni. „Deja am început să facem această secvenţiere. Am secvenţiat până acum 75 de probe. Nu avem încă rezultatele finale, dar vedem că sunt grupate cu virusurile care au provenit din Italia şi Spania", a mai spus profesorul Covaşă. Cercetătorul este de părere că până la sfârşitul acestui an va exista un vaccin anti-COVID-19.