Meteo: Weekend cu furtuni si temperaturi de primavara

Weekendul vine cu averse in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, doua atentionari de tip cod galben de furtuni pentru weekend.

Prima atentionare de tip cod galben de furtuni intra in vigoare vineri seara la ora 21:00 si expira sambata la ora 09:00. Cel de-al doilea cod galben de furtuni intra in vigoare pe 3 august la ora 09:00 si expira seara la ora 21:00. Sambata, temperaturile scad cu cateva grade. Mercurul din termometre va indica maxime de 26 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 25 in Banat, 28 in Oltenia, 28 in Muntenia si 25 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, sambata va ploua si vor fi 28 de grade.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 23 grade

Oradea: 23 grade

Constanta: 27 grade

Suceava: 18 grade

Baia Mare: 20 grade

Cluj-Napoca: 22 grade

Pitesti: 25 grade

Sibiu: 22 grade

Iasi: 23 grade

Galati: 26 grade

Arad: 24 grade

Ploiesti: 25 grade

Timisoara: 26 grade

Craiova: 28 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 30 grade

Targu Mures: 21 grade

Duminica, vremea va continua in aceeasi nota. Maximele vor ajunge la 27 grade in Moldova, 26 in Maramures, 27 in Crisana, 27 in Transilvania, 27 in Banat, 29 in Oltenia, 29 in Muntenia si 27 grade in Dobrogea.

In Capitala se anunta si duminica averse si vor fi maxim 26 de grade.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 20 grade

Oradea: 25 grade

Constanta: 26 grade

Suceava: 21 grade

Baia Mare: 23 grade

Cluj-Napoca: 19 grade

Pitesti: 25 grade

Sibiu: 21 grade

Iasi: 23 grade

Galati: 26 grade

Arad: 24 grade

Ploiesti: 25 grade

Timisoara: 26 grade

Craiova: 28 grade

Drobeta-Turnu Severin: 27 grade

Giurgiu: 28 grade

Targu Mures: 23 grade