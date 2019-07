Mihai Fifor o perie pe Viorica Dăncilă: "Un an și jumătate am văzut ce a vrut Dragnea, un om slab"

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a devenit unul dintre oamenii de bază ai premierului Viorica Dăncilă și nu ratează nicio ocazie publică să o complimenteze.

Mihai Fifor spune că Dăncilă este "un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa". "Are toate datele necesare pentru a putea intra intr-o bătălie de la egal la egal cu Klaus Iohannis și vă spun că o să vedeți un meci foarte interesant dacă Viorica Dăncilă o să decidă să candideze", este de părere secretarul PSD.

"Premierul României începe să se deseneze așa cum este în realitate. Din păcate, am văzut într-un an și jumătate o figură distorsionată. Am văzut ce a vrut președintele partidului nostru, la un moment dat, să se vadă: un om slab, un om manevrabil, un om care nu reușeste să articuleze foarte bine politica la vârf a Guvernului și care depinde de el.

Cei care o cunosc pe Viorica Dăncilă, premierul României, și care o cunosc așa cum este cu adevărat constată că avem în față un om foarte hotărât, un om foarte onest, un om care se pricepe să coaguleze echipa și asta va poate spune orice ministru din cabinet, și eu am avut bucuria să fiu ministru în cabinetul Dăncilă, și un om care nu refuză lupta niciodată și o joacă metodic", a declarat Mihai Fifor, miercuri seara, la TVR.