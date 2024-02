Miliarde de dolari cheltuite pentru "schimbări climatice" pe baza unor date eronate privind temperatura

Pentru a păstra o "planetă locuibilă", Pământul nu se poate încălzi cu mai mult de 1,5 grade Celsius față de nivelurile preindustriale, avertizează Națiunile Unite.

Nerespectarea acestui nivel ar putea duce la mai multe catastrofe, inclusiv la creșterea numărului de secete și dezastre legate de vreme, la mai multe boli și decese cauzate de căldură, la mai puțină hrană și mai multă sărăcie, potrivit NASA.

Pentru a evita tribulațiile iminente și pentru a limita creșterea temperaturii globale, 194 de state membre și Uniunea Europeană au semnat în 2016 Acordul ONU de la Paris, un tratat internațional cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic care are ca obiectiv "reducerea substanțială a emisiilor globale de gaze cu efect de seră".

După încheierea acordului, cheltuielile globale pentru proiecte legate de climă au crescut exponențial.

În 2021 și 2022, contribuabilii din întreaga lume au cheltuit, în medie, 1.300 de miliarde de dolari pe astfel de proiecte în fiecare an, potrivit grupului consultativ nonprofit Climate Policy Initiative.

Această sumă este mai mult decât dublă față de rata de cheltuieli din 2019 și 2020, care a fost de 653 de miliarde de dolari pe an, și este semnificativ mai mare decât cea de 364 de miliarde de dolari pe an din 2011 și 2012, potrivit raportului.

În ciuda banilor care se varsă, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) a raportat că 2023 a fost cel mai cald an înregistrat vreodată.

Stațiile de monitorizare a climei ale NOAA au constatat că temperatura medie a suprafeței terestre și oceanice a Pământului în 2023 a fost cu 1,35 grade Celsius peste media preindustrială.

"Nu numai că 2023 a fost cel mai cald an din cei 174 de ani de înregistrări climatice ale NOAA - a fost de departe cel mai cald", a declarat Sarah Kapnick, cercetător șef al NOAA.

"O planetă care se încălzește înseamnă că trebuie să fim pregătiți pentru impactul schimbărilor climatice care se întâmplă aici și acum, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme care devin atât mai frecvente, cât și mai severe."

Dar un cor tot mai mare de oameni de știință din domeniul climei afirmă că măsurătorile de temperatură sunt eronate și că trilioanele de dolari care se varsă se bazează pe o problemă care nu există.

Mai mult de 90 la sută dintre stațiile de monitorizare a temperaturii de la NOAA au o distorsiune termică, potrivit lui Anthony Watts, meteorolog, senior fellow pentru mediu și climă la The Heartland Institute, autor al site-ului Watts Up With That și director al unui studiu care a examinat stațiile climatice ale NOAA.

"Și cu un număr atât de mare, peste 90%, metodele pe care NOAA le folosește pentru a încerca să reducă acest lucru nu funcționează, deoarece părtinirea este atât de copleșitoare", a declarat Watts pentru The Epoch Times.

"Puținele stații care au rămas și care nu sunt părtinitoare, pentru că se află, de exemplu, în afara orașului, pe un câmp și sunt o stație de cercetare agricolă care există de 100 de ani... datele lor sunt complet copleșite de setul mult mai mare de date părtinitoare. Nu există nicio modalitate de a ajusta acest lucru."

Meteorologul Roy Spencer a fost de acord.

"Datele termometrelor de suprafață au încă efecte de încălzire false din cauza insulei de căldură urbană, care crește în timp", a spus Spencer.

El este cercetător științific principal la Universitatea din Alabama, liderul echipei științifice americane pentru radiometrul avansat de scanare cu microunde de pe satelitul Aqua al NASA și laureat al medaliei NASA pentru realizări științifice excepționale pentru activitatea sa în domeniul monitorizării temperaturii prin satelit.

De asemenea, Spencer a mai spus că modelele climatice computerizate folosite pentru a determina schimbări în politica energetică sunt și mai defectuoase.

Locotenent-colonelul John Shewchuk, un meteorolog consultant certificat, a declarat că problemele legate de citirea temperaturilor merg dincolo de prejudecata termică. Locotenent-colonelul în retragere a fost ofițer meteorolog avansat în cadrul Forțelor Aeriene.

"După ce am văzut multe rapoarte despre ajustările făcute de NOAA la datele de temperatură USHCN (U.S. Historical Climatology Network), am decis să descarc și să analizez eu însumi datele", a declarat lt. col. Shewchuk pentru The Epoch Times.

"Am reușit să confirm ceea ce au constatat și alții. Este evident că, în general, temperaturile din trecut s-au răcit, în timp ce temperaturile din prezent s-au încălzit."

El susține că NOAA și NASA au ajustat datele istorice privind temperaturile în așa fel încât să facă trecutul să pară mai rece și, prin aceasta, să facă mai pronunțată tendința actuală de încălzire.

Efectul insulei de căldură urbană provoacă temperaturi mai ridicate în zonele în care există mai multe clădiri, drumuri și alte forme de infrastructură care absorb și apoi radiază căldura soarelui, potrivit Agenției pentru Protecția Mediului.

Agenția estimează că "temperaturile din timpul zilei în zonele urbane sunt cu 1-7 grade Fahrenheit mai mari decât cele din zonele periferice, iar temperaturile din timpul nopții sunt cu aproximativ 2-5 grade Fahrenheit mai mari".

În consecință, NOAA cere ca toate stațiile sale de observare a climei să fie amplasate la cel puțin 30 de metri distanță de elemente precum betonul, asfaltul și clădirile.

Cu toate acestea, în martie 2009, Watts a publicat un raport care arată că 89% dintre stațiile NOAA au avut probleme de distorsiune termică din cauza faptului că erau situate la mai puțin de 30 de metri de aceste elemente, iar multe dintre ele erau situate lângă pistele de aeroport.

"Am găsit stații amplasate lângă ventilatoarele de evacuare ale unităților de aer condiționat, înconjurate de parcări și drumuri asfaltate, pe acoperișuri extrem de fierbinți și în apropierea trotuarelor și clădirilor care absorb și radiază căldură", a declarat Watts.

"Am găsit 68 de stații amplasate la stațiile de tratare a apelor uzate, unde procesul de digestie a deșeurilor determină temperaturi mai ridicate decât în zonele înconjurătoare."

Raportul a concluzionat că înregistrarea temperaturilor din SUA nu era fiabilă și, deoarece era considerată "cea mai bună din lume", bazele de date privind temperaturile globale erau, de asemenea, "compromise și nesigure".

În urma raportului, Biroul Inspectorului General al SUA (OIG) și Biroul de responsabilitate guvernamentală au confirmat constatările lui Watt și au declarat că NOAA a luat măsuri pentru a rezolva problemele.

"NOAA recunoaște că există probleme cu datele USHCN din cauza unor distorsiuni introduse prin mijloace precum relocarea nedocumentată a siturilor, amplasarea necorespunzătoare sau modificarea instrumentelor", se arată în raportul OIG.

"Toți experții au fost de părere că este necesar un sistem îmbunătățit și modernizat de raportare climatică pentru a elimina necesitatea ajustărilor de date".

În ciuda asigurărilor, Watts a avut îndoieli cu privire la faptul că NOAA a abordat problemele și, în aprilie 2022 și mai 2022, el și echipa sa au revizitat multe dintre aceleași stații de temperatură pe care le observaseră în 2009.

El și-a publicat concluziile într-un nou studiu la 27 iulie 2022. Acesta a constatat că și mai multe, aproximativ 96%, dintre stațiile de temperatură ale NOAA încă nu reușeau să îndeplinească propriile standarde.

"Există două prejudecăți principale în rețeaua de temperatură de suprafață pentru Statele Unite și, cel mai probabil, pentru întreaga lume, pe care le-am identificat", a declarat dl Watts.

"Cea mai mare distorsiune este efectul de insulă termică urbană. Ceea ce se întâmplă este că, deoarece căldura este reținută de suprafețe și eliberată în aer pe timp de noapte, temperatura scăzută din timpul nopții nu este atât de scăzută pe cât ar putea fi dacă termometrul ar fi în afara orașului și pe un câmp."

De-a lungul anilor, a spus el, s-a construit tot mai multă infrastructură în jurul locațiilor termometrelor, iar noaptea, asfaltul și betonul eliberează căldura absorbită și împing temperatura în sus.

"Vă puteți uita la orice set de date climatice, indiferent cine le produce, și puteți vedea acest efect. Temperaturile scăzute au o tendință de creștere mult mai rapidă, iar temperaturile ridicate sunt practic neschimbate. Dar temperatura medie este cea care este folosită pentru a urmări schimbările climatice", a spus Watts.

El a spus că, deși atât NOAA, cât și NASA susțin că își pot ajusta datele pentru a ține cont de efectul insulei de căldură urbană, această distorsiune este imposibil de depășit, deoarece problema afectează 96% din stațiile de suprafață.

El a precizat că cele câteva termometre amplasate la stațiile climatice care nu se confruntă cu o distorsiune termică arată jumătate din rata de încălzire raportată în prezent.

Cea de-a doua distorsiune primară identificată de dl Watts este reprezentată de citirile de temperatură tranzitorii, care sunt schimbări de temperatură pe termen scurt care pot da o citire falsă. Potrivit lui Watts, NOAA a început să înlocuiască termometrele cu mercur la mijlocul sau la sfârșitul anilor 1980.