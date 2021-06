Misterul morţii fiului unui milionar, la vânătoare. De ce a fost achitat poliţistul care l-ar fi împuşcat

Motivarea sentinţei prin care poliţistul Horaţiu Onescu a fost achitat pentru infracţiunea de ucidere din culpă, în cazul tânărului Darius Şendroiu, a fost publicată.

Magistraţii Judecătoriei Haţeg l-au achitat pe Horaţiu Onescu, poliţistul trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în dosarul morţii lui Darius Şendroiu (27 de ani), fiul unui om de afaceri din judeţul Hunedoara, împuşcat în timpul unei partide de vânătoare din Munţii Orăştiei. Soluţia pronunţată de instanţa de fond nu este definitivă, putând fi contestată prin apel. În motivarea soluţiei de achitare a poliţistului se precizează că victima şi-a părăsit standul de vânătoare în care trebuia să stea.

„Dacă inculpatul nu a putut prevedea rezultatul, vinovăţia sub forma culpei nu poate fi reţinută datorită imposibilităţii subiective a inculpatului de a-l prevedea. De asemenea, se constată că nu există nicio legătură de cauzalitate între utilizarea de către inculpat a armei şi producerea rezultatului periculos, atâta timp cât nu a cunoscut că Şendroiu Darius- Crsitian a plecat din standul său, această atitudine fiind a cauza determinantă a producerii accidentului şi, în consecinţă, inculpatul nu poate fi tras la răspundere penală pentru ucidere din culpă. În condiţiile în care inculpatul nu a putut prevedea rezultatul socialmente periculos al faptei, aceasta fiind consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa şi conştiinţa sa - fapta victimei - sunt îndeplinite astfel dispoziţiile art. 31 C.p., fapta fiind săvârşită în caz fortuit, lipsindu-i trăsătura esenţială a vinovaţiei" şi se impune achitarea acestuia, întrucât există o cauză de neimputabilitate", au arătat magistraţii.

În 2017, procurorii l-au trimis în judecată pe Horaţiu Onescu, la acea vreme şeful de post al comunei Boşorod, pentru ucidere din culpă. Fosta iubită a tânărului, cu care acesta avea un copil, s-a constituit parte civilă în procesul de la Judecătoria Haţeg, solicitând daune morale estimate la 700.000 de lei. Darius Şendroiu a fost fiul omului de afaceri Ioan Şendroiu, unul dintre cei mai bogaţi oameni din judeţ, patron al complexului de agrement Steaua Mureşului. Moartea lui Darius Şendroiu a avut loc în seara de vineri, 7 octombrie 2016, în timpul unei partide de vânătoare, în zona cetăţii dacice Piatra Roşie, la care tânărul participa împreună cu alte opt persoane, printre care se aflau şi tatăl său, Ioan Şendroiu, şi Horaţiu Onescu, şeful de post din comuna Boşorod. Anchetatori au indicat faptul că tânărul a fost împuşcat accidental de un alt vânător. „Poliţia Oraşului Călan a fost sesizată cu privire la faptul că, pe fondul de vânătoare 50 Ursici (zona Alun-Boşorod) s-a produs un accident de vânătoare în urma căruia o persoană a fost grav rănită. Până la sosirea echipei medicale, victima, un tânăr în vârstă de 26 de ani, din Deva, a decedat", informa IPJ Hunedoara.

Victima a fost lovită în zona gâtului, suferind o plagă împuşcată cervicală, cu leziune multiplă, vasculară. Un glonţ a intrat prin partea din faţă a corpului şi a ieşit prin spate, iar rana a fost absolut incompatibilă cu viaţa, informau medicii legişti. Glonţul nu a mai fost găsit. Un poliţist, citat ca martor în cauză, a menţionat că în timpul cercetării la faţa locului, care a avut loc în seara producerii accidentului şi a doua zi, s-a insistat pe căutarea tuburilor de la arma cu care s-a tras, însă nu s-a insistat pe căutarea proiectilului care l-a lovit pe Sendroiu Darius, întrucât se ştia locul unde a stat inculpatul şi se putea stabili traiectoria proiectilului care a lovit victima. Mai susţine că dacă se găsea proiectilul care l-a lovit pe Şendroiu Darius se putea stabili arma de la care s-a tras. Referitor la restul cartuşelor, poliţistul citat ca martor a menţionat că nu s-a insistat pe căutarea acestora şi ar fi fost necesar să se identifice fragmentul sau cartuşul care a lovit victima, dar nu s-a insistat pe acest aspect. De asemenea, a precizat că prin expertiza balistică, în lipsa proiectilului, nu se poate stabili arma cu care s-a tras, ci se stabileşte doar că arma a fost folosită.

Horaţiu Onescu a precizat că a considerat că a observat mişcare în vegetaţia aflată în zonă şi a tras. „În jurul orei 18,00, inculpatul a auzit gonacii şi câinii, urmărind să identifice mişcarea. Acesta a sesizat mişcare în vegetaţia aflată în partea sa stângă, mişcare care s-a continuat spre zona din spatele aliniamentului pe care se aflau vânătorii şi la scurt timp ar fi observat pe versantul din spatele său (versantul pe care a fost găsită victima Şendroiu Darius) uşor oblic spre stânga, în vârful acelui versant, un mistreţ şi ar fi tras un foc de armă cu arma marca Benelli Armi, model Arco, pe care o avea asupra sa, în această direcţie. Nu a auzit niciun fel de strigăt, după aproximativ douăzeci de secunde a observat mişcare tot în aceeaşi direcţie, lateral dreapta faţă de zona în care a tras iniţial, lângă un copac şi a tras un al doilea foc de armă spre această zonă unde potrivit declaraţiei iniţiale a acestuia: am văzut mişcare şi am considerat că am văzut un mistreţ", se arăta în dosar. Abia după terminarea partidei de vânătoare, oamenii au văzut că Darius nu ajunsese la locul de întâlnire şi au pornit în căutarea lui, găsindu-l căzut lângă un fag, împuşcat.