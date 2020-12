Mitropolitul Streza la slujba de Sfantul Nicolae: "Biserica este astazi marginalizata, este hulita". Despre COVID-19: "Daca biruim frica, biruim si boala"

Mitropolitul Ardealului, IPS Laurentiu Streza, si-a cerut duminica iertare credinciosilor care au ascultat slujba, afara, in frig, din cauza carantinei, dar carora le-a permis accesul dupa slujba in catedrala mitropolitana, pentru a primi sfintele taine.

"Iubiti credinciosi, va rugam sa intrati in biserica, respectand acele reguli, care sunt impuse, mai ales astazi, in ziua de votare. Mergeti pe rand, cu totii, veniti sa primiti sfintele taine. V-am asteptat aici, pentru ca sa va cerem iertare, pentru ca a trebuit sa stati in frig, afara, desi catedrala noastra poate sa cuprinda o mare multime de credinciosi, respectand intru totul distanta. Avem insa bucuria cea mare acestui indoit praznic", a spus mitropolitul Ardealului, in predica.

Inaltul prelat a vorbit despre importanta praznicului Sfantului Nicolae, despre care a precizat ca "a inmultit atat de mult darurile acestea, incat iata ca astazi este pomenit in toata lumea, chiar si la alti crestini de alta confesiune. Toti il pomenesc ca Mos Nicolae, de fapt este sfantul ierarh Nicolae."

Potrivit mitropolitului Ardealului, "biserica este astazi marginalizata, este hulita, chiar se porneste o actiune impotriva ei, pe fata. Nu mai recunoaste nimeni nici Biblia, nici pe Hristos. Vom auzit tot mai multe atacuri de acestea, dar avem insa certitudinea ca, asa cum Dumnezeu l-a aparat pe sfantul ierarh Nicolae, ne va apara si pe noi".

Mitropolitul Ardealului a mai spus, legat de COVID-19, ca, "daca biruim frica, biruim si boala". Credinciosii nu au avut acces la slujbe, in interiorul bisericilor din municipiul Sibiu, orasul fiind in carantina. Din cauza restrictiilor impuse de autoritatile sibiene in aceasta perioada de pandemie, credinciosii au ascultat slujbele in curtile bisericilor sau au putut sa urmareasca liturghia pe Internet, fiind transmisa in direct.