Motociclistul care l-a bătut pe Mircea Badea în ring, aproape să fie ucis în plină stradă: Pumni, picioare și sticle în cap. A fost lăsat lat pe asfalt

Motocilistul care s-a bătut în ring cu prezentatorul Mircea Badea a văzut moartea cu ochii! Sportiv al loturilor naționale de lupte, Teodor "Tedi" Constantin a fost bătut în plină stradă de un grup de indivizi.

"Tedi" a dorit să povestească pentru stiripesurse.ro coșmarul prin care a trecut în urmă cu un an. "În anul 2021 am cunoscut prin intermediul unei cunoștințe comune un grup de băieți care întreprindeau anumite acțiuni caritabile. Am mers la respectiva cunoștință comună pentru a discuta deschiderea unei săli de lupte și pentru a dona niște haine pentru o acțiune caritabilă. Am simțit că aș avea ceva chimie cu ei și am început să iesșim cu diverse ocazii împreună. Am fost invitat la o strângere de fonduri pentru o școală de meserii pentru copii defavorizați.

În data de 15 aprilie 2022 am mers respectiva strângere de fonduri am plătit biletul și am donat în măsura posibilităților mele. Odată ajuns acolo, m-am întâlnit cu un fost coleg de antrenamente, coleg alături de care am avut anumite sparring-uri mai dure care au provocat animozități. Ne-am salutat și am vorbit lucrurui legate de activitatea sportivă pe care o avem în comun. Chiar am glumit în timpul discuției și i-am arătat abdomenul meu pentru a îi demonstra că mă mențin în formă.

La scurt timp am fost sunat pe Facebook de respectivul individ (a folosit pagina de Facebook a unei cunoștințe comune pentru acest apel) și m-a amenințat că vine după mine să mă bată pentru că s-a simțit deranjat că i-am arătat abdomenul. Când am auzit aceste lucruri am vrut să plec acasă, pentru a evita un eventual conflict, iar la ieșirea din localul respectiv am fost întâmpinat de niște indivizi pe care nu i-am mai văzut în viața mea și nici nu am idee dacă au sau nu vreo legătura cu fostul meu coleg de antrenamente care mă amenințase anterior.

Au început din senin să mă lovească cu pumnii și cu picioarele, fiind sportiv nu am căzut atât de repede pe cât se așteptau, motiv pentru care unul dintre ei mi-a aplicat din spate două lovituri de sticlă în cap. Am câzut și nu îmi mai amintesc decât o scenă în care eram lovit cu picioarele în gură. Martorii au sunat la salvare și am fost preluat și transportat la Spitalul Bagdasar Arseni, unde am fost tratat pe parcursul nopții. Am constatat ulterior că mi-a dispărut un lanț de argint de la gat și o mânușă moto din buzunar.

Ziua următoare, pe 16 aprilie 2022, am mers la Secția 14 de Poliție și am descris scenele de groază prin care am trecut. Au urmat un an de zile de terapie psihologică și fizică - Am rămas cu traume la coloana vertebrală, fapt pentru care în 2022 nu am trecut vizita medicală pentru participarea la Campionatul European, reprezentând România, de Chambara. Ulterior am aflat că indivizii care au încercat să mă omoare fac parte din grupul ultras "Hunters", care au fost implicați în mai multe evenimente violente, publice majoritatea dintre ele, ei chiar lăudându-se cu "faptele" lor de vitejie.

Au urmat amenințăricu moartea pe rețelele de socializare și "oferte" pentru a renunța la plângerea penală pe care o am la adresa lor. Sunt consternat de faptul că dosarul a rămas undeva pe raftul Secției de Poliție și am ferma convingerge că "s-au făcut dispărute" anumite probe din dosar, chiar și o filmare dintr-un unghi ceva mai bun", a spust Teodor "Tedi" Constantin.

Teodor Constantin are o experiență în domeniul luptelor de aproximativ 20 de ani! A practicat Muay-Thai, Wu-Shu, K-1, Kickboxing si MMA(Campion Balcanic Sanda Wu Shu2015, de 4 ori campion național de Muay Thai, campion Wu shu, meciuri la profesioniști în sistem K1, Sanda si MMA, participări la campionate europene și mondiale inclusiv in Thailanda). A obținut medalia de bronz la CM de Muay Thai din Bangkok-Thailanda în 2017. Este licențiat și masterand în Educație Fizică și Sport, a absolvit modulul psihopedagogic de pedagogie sportivă, și deține centura neagră 5 Dan Kickboxing și centura albastră.