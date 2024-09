NASA face un anunț crucial: Structuri misterioase,au fost descoperite în interiorul planetei Marte

Planeta Marte ascunde, sub suprafață, mai multe structuri extrem de misterioase, ne anunță cercetătorii de la InSIGHT (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a NASA.

Echipa de experți a prezentat, cu ocazia Congresului științific Europlanet 2024, o nouă hartă gravitațională a planetei Marte care vine să adâncească și mai mult misterul. Cercetătorii au găsit o masă subterană cu diametrul de aproximativ 1750 de kilometri și la o adâncime de 1100 de kilometri. Ei bănuiesc că este un penaj al mantalei care se ridică sub Tharsis Montes și care este suficient de puternic pentru a contracara presiunea descendentă exercitată de toată masa, relatează Universe Today.

„Pare să existe o masă mare adânc în stratul lui Marte, posibil ridicându-se din manta", scriu autorii studiului. „Aceasta arată că Marte ar putea avea încă mișcări active care se petrec în interiorul său, făcând noi lucruri vulcanice la suprafață". Există dezbateri cu privire la cât de activă este Marte din punct de vedere vulcanic. Deși nu există caracteristici vulcanice active pe planetă, cercetările arată că regiunea Tharsis a ieșit la suprafață în trecutul geologic apropiat, în ultimele câteva zeci de milioane de ani.

Acum, întrebarea se pune astfel: dacă sub Tharsis Montes există o pană de manta, ar putea aceasta să ajungă în cele din urmă la suprafață? Cercetătorii au descoperit și alte anomalii gravitaționale. Ei au găsit structuri misterioase și dense sub câmpiile polare nordice ale planetei Marte. Acestea sunt îngropate sub un strat gros și neted de sedimente care a fost probabil depus pe un fund marin antic.

Anomaliile sunt cu aproximativ 300-400 kg/m3 mai dense decât împrejurimile lor. Bazinele de impact de pe Marte prezintă, de asemenea, anomalii gravitaționale. Cu toate acestea, anomaliile din emisfera nordică a planetei Marte nu prezintă urme la suprafață.

„Aceste structuri dense ar putea fi de origine vulcanică sau ar putea fi material compactat ca urmare a unor impacturi vechi. Există aproximativ 20 de caracteristici de diferite dimensiuni pe care le-am identificat punctate în jurul zonei din jurul calotei polare nordice - una dintre ele seamănă cu forma unui câine", a declarat Dr. Root.

„Nu pare să existe nicio urmă a acestora la suprafață. Cu toate acestea, prin intermediul datelor gravitaționale, avem o privire tentantă asupra istoriei mai vechi a emisferei nordice a planetei Marte." Singura modalitate de a înțelege aceste structuri misterioase și gravitația planetei Marte este aceea de a obține cât mai multe date.

Root și colegii săi sunt susținători ai unei misiuni care ar putea aduna datele necesare. Se numește misiunea Martian Quantum Gravity. MaQuls s-ar baza pe aceeași tehnologie utilizată în misiunile GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory) și GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment), care au cartografiat gravitația Lunii, respectiv a Pământului. MaQuIs ar cuprinde doi sateliți care se urmăresc reciproc și sunt conectați printr-o legătură optică.

„Observațiile cu MaQuIs ne-ar permite să explorăm mai bine subsuprafața lui Marte. Acest lucru ne-ar ajuta să aflăm mai multe despre aceste misterioase caracteristici ascunse și să studiem convecția actuală a mantalei, precum și să înțelegem procesele dinamice de la suprafață, cum ar fi schimbările atmosferice sezoniere și detectarea rezervoarelor de apă subterană", a declarat Dr. Lisa Wörner de la DLR, care a prezentat misiunea MaQuIs la EPSC2024 în această săptămână.