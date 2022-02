NASA se plânge că nu mai are loc în spațiu de Elon Musk și Jeff Bezos!

NASA s-a arătat îngrijorată de planurile lui Elon Musk de a lansa 30.000 de sateliți pentru sistemul său Starlink. SpaceX a primit deja aprobare pentru a lansa 12.000 de sateliți cu ajutorul cărora să poată să asigure acces la Internet la scară globală și acum a cerut autorizație pentru o nouă constelație de sateliți, de data această în număr de 30.000.

Însă asta ar putea interfera cu viitoarele misiuni spațiale de cercetare și cu echipaj uman ale NASA, potrivit unui punct de vedere transmis de Agenție către Comisia Federală de Comunicații (FCC), potrivit The Guardian. NASA arată că la acest moment sunt 25.000 de obiecte pe orbita Pământului și alte 6.100 situate sub limita de 600 de km. Programul SpaceX Gen2 ar urma să dubleze numărul de obiecte de pe orbită și să-l crească de peste 5 ori al celor situate sub 600 de km. Și NASA nu e singura care are obiecții.

"Suntem îngrijorați că un număr atât de mare de sateliți ne va împiedica să putem face observații astronomice corecte. Cred că întâi avem nevoie de mai multă experiență în a lucra cu miile de sateliți care sunt acum operaționali, înainte să trimitem alte zeci de mii", a declarat Jonathan McDowell, astrofizician la Harvard-Smithsonian. Și Amazon, care are în plan să construiască 3.236 de sateliți în cadrul propriului proiect Kuiper, a transmis o scrisoare către FCC, în care își exprimă îngrijorarea că sateliții SpaceX vor interfera cu programul său.