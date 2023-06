Încep să se piardă locurile de muncă. Inteligența artificială îi înlocuiește pe oameni deja în companii

Tot mai multe firme încep să introducă un sistem care utilizează inteligența artificială. Tocmai din acest motiv, angajații se trezesc înlocuiți peste noapte. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Dean Meadowcroft. La început, salariatul trebuia doar să folosească sistemul la locul de muncă, însă în cele din urmă, s-a trezit că toată echipa lui, formată din 4 persoane, a fost concediată.

Dean Meadowcroft se ocupa de redactarea comunicatelor de presă. La sfârșitul anului trecut, compania în care activa a introdus un sistem de inteligență artificială. Meadowcroft nu a fost impresionat de activitatea IA. Conținutul trebuia verificat de către oameni pentru a se asigura că nu a fost luat din altă parte. „La momentul respectiv, ideea era că acesta va lucra alături de copywriter-ii umani pentru a ajuta la accelerarea procesului, în esență, pentru a raționaliza lucrurile un pic mai mult", spune el.

Se pare că inteligența artificială a fost rapidă. Sistemul putea face în 10 minute sau chiar mai puțin ceea ce unui redactor uman îi lua între 60 și 90 minute. După 4 luni de la introducerea inteligenței artificiale, echipa lui Meadowcroft a fost concediată, formată din 4 persoane. El nu poate fi sigur 100%, însă crede că salariații respectivi au fost înlocuiți de sistemul introdus la sfârșitul anului trecut. „Am râs de ideea că IA ar putea înlocui scriitorii sau că mi-ar putea afecta locul de muncă, până când s-a întâmplat", a spus el.

Alejandro Graue a lucrat ca voiceover pentru un popular canal YouTube, timp de trei luni, anul trecut. El a plecat în vacanță la finalul anului trecut, încrezător că va avea de lucru atunci când se va întoarce. Înainte de a se întoarce la muncă, a observat că a fost încărcat un nou videoclip pe canalul de Youtube, unul la care nu lucrase. Când a dat click pe el, a auzit o voce generată de inteligența artificială. În acel moment, a decis rapid să sune la studioul unde lucra, astfel, a aflat că respectivul client voia să testeze inteligența artificială pentru că era mai ieftină și rapidă.

„Mă așteptam să am acei bani pentru a trăi - am două fiice, așa că am nevoie de bani", spune el. „Când am dat click pe el, ceea ce am auzit nu era vocea mea, ci o voce generată de IA - o voce din off foarte prost sincronizată. A fost îngrozitor. Și m-am întrebat: „Ce este asta? Oare acesta va fi noul meu partener? Sau o să mă înlocuiască?", spune el. El crede că tehnologia va continua să se îmbunătățească. Acest lucru îl determină să se întrebe unde se vor mai putea angaja și cum își vor mai câștiga traiul artiștii de voiceover ca el.

„Dacă acest lucru începe să se întâmple în fiecare loc de muncă pe care îl am, ce ar trebui să fac? Ar trebui să cumpăr o fermă? Nu știu ce să fac. Ce alt loc de muncă aș putea să caut care să nu fie înlocuit la fel de bine în viitor? Este foarte complicat", spune el. „Cred că acesta este viitorul IA, oferind acces rapid la conținut condus de oameni, spre deosebire de eliminarea completă a aspectului uman", spune el.