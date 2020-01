O angajata a unei primarii din Sibiu a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din bani publici

O angajata a Primariei Copsa Mica, judetul Sibiu, este cercetata pentru delapidare, fals intelectual si uz de fals, dupa ce, timp de patru ani, a virat in contul sau si al fiicei sale peste 180.000 de lei din banii institutiei. Femeia a intocmit 320 de documente cu date nereale.

Potrivit Politiei Judetene Sibiu, o femeie domiciliata in satul Motis este cercetata sub control judiciar sub suspiciunea savarsirii infractiunilor de delapidare, fals intelectual, ambele in forma continuata si uz de fals.

"In fapt, in urma cercetarilor si investigatiilor efectuate din oficiu de catre politistii specializati din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, a rezultat faptul ca femeia, in perioada ianuarie 2014 - mai 2018, in baza unei rezolutii infractionale unice, dar prin acte materiale distincte si succesive, cu frecventa lunara, a dispus fara drept de suma de 120.038 de lei.

Femeia, folosindu-se de prerogativele conferite de functia pe care o ocupa in cadrul unei institutii publice din Copsa Mica, in perioada mai sus mentionata, ar fi dispus fara drept de sumele aflate in contul respectivei unitatii administrativ teritoriale, fie prin transferul lunar al unor sume, fara nicio justificare, in conturi personale, fie prin acordarea unor sporuri necuvenite siesi", a transmis IPJ Sibiu.

Femeia, angajata a Primariei Copsa Mica, a virat si in contul fiicei sale, in perioada iunie 2014 - decembrie 2015, in total 57.736 lei, prin viramente lunare.

Pejudiciu total creat este de 186.024 de lei, fiind intocmite peste 320 de documente care contin date nereale pe care le-a folosit pentru insusirea de sume necuvenite.

La data de 22 ianuarie, femeia a fost retinuta pentru 24 de ore si prezentata in data de 23 ianuarie Parchetului de pe langa Judecatoria Medias care a dispus cercetarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile.