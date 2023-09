O femeie a sunat la urgențe, în timp ce se afla în spital: monitorul cardiac o luase razna, iar asistenta îl ignora

O femeie din Anglia a sunat la numărul de urgenţă 999 de pe patul de spital, ea declarând că s-a temut pentru viaţa ei după ce o asistentă ar fi ignorat un monitor cardiac care arăta că inima ei bătea neregulat.

Ava Stanley, în vârstă de 63 de ani, din Higham, Kent, a fost internată luna trecută la Spitalul Maritim Medway din Gillingham după ce a acuzat dureri în piept. Ea spune că a sunat la 999 de pe patul ei de spital pentru a forţa asistentele să acţioneze. Medway NHS Foundation Trust a prezentat scuze şi a precizat că investighează cazul.

"De fapt, am sunat la 999 din patul meu pentru că am crezut cu adevărat că o să mor şi că s-ar putea să nu supravieţuiesc", a declarat Ava Stanley. Ea a spus că ritmul inimii sale a devenit neregulat înainte de a scădea către zero, ceea ce a provocat declanşarea alarmei monitorului. Ea a adăugat că acest lucru s-a întâmplat de patru ori într-un interval de 40 de minute, dar de fiecare dată "alarma a fost ignorată".

În urma apelului la 999, a fost dusă la secţia de cardiologie pentru teste suplimentare înainte de a fi externată săptămâna trecută. Dar ea crede că asistentele ar fi trebuit "să dea dovadă de prudenţă" şi să nu reducă la tăcere monitorul.

Jayne Black, director executiv la Medway NHS Foundation Trust, a declarat: "Ne pare foarte rău dacă doamna Stanley consideră că standardul de îngrijire oferit în timpul vizitei sale nu a fost la nivelul înalt la care ne-am aştepta şi ne cerem scuze pentru orice suferinţă care ar fi putut fi cauzată. Personalul nostru de asistenţă medicală rămâne în strânsă legătură cu doamna Stanley şi vom investiga orice îngrijorare pe care o exprimă, asigurându-ne că îi vom comunica concluziile cât mai curând posibil."