O noua gafa a Ministerului Sanatatii. O lista care contine date cu caracter personal a aparut accidental in Monitorul Oficial

Ministerul Sanatatii a publicat accidental in Monitorul Oficial o lista cu 500 de medici, cu tot cu numerele lor de telefon. Ministerul interimar al Sanatatii a anuntat ca va retrage ordinul si il va trimite fara anexa care contine datele cu caracter personal.

Este vorba despre un ordin publicat in 13 aprilie, pe lista fiind medici care fac parte din comisiile de malpraxis de la Colegiul Medicilor. In plus, sunt publice atat numerele de telefon ale medicilor, cat si numele institutiilor in care isi desfasoara activitatea. O ancheta interna a fost demarata la nivelul ministerului pentru a stabili cum s-a ajuns la aceasta situatie.