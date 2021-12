O româncă participantă la testarea vaccinului Novavax pe oameni susține că a avut efecte secundare de la placebo!

O română participantă la testarea noului vaccin anticoronavirus, Novavax, pe oameni, susține că a avut efecte secundare de la placebo. Practic, femeia și-a produs stări de rău cu propriile gânduri.

"A fost o situație oarecum hilară, pentru că eu primisem serul fiziologic, iar soțul meu, care a participat și el, primise vaccinul. Eu am fost atât de convinsă că am primit vaccinul, încât am avut de la febră destul de mare, frisoane, vărsături, am leșinat de vreo două ori în baie, iar el nu a avut niciun fel de problemă și chiar îmi spunea, într-o seară în care mă chinuiam cu un frison, că uite, sigur tu ai primit vaccinul, că ai toate efectele secundare care ni s-au povestit, eu n-am primit vaccinul, sigur eu am primit serul fiziologic, pentru că eu nu simt absolut nimic", a declarat Silvia Câmpeanu.