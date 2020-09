Octavian Hoandra a lansat o carte extrem de valorasa pentru aceasta perioada istorica: "Jurnal de pandemie"

Un eveniment deosebit a avut loc joi, la Clubul Diplomaților, unde cunoscutul realizator de televiziune, jurnalist și scriitor Octavian Hoandră a lansat o carte remarcabila: "Jurnal de pandemie".



Un volum in care Octavian Hoandra isi exprima intr-un stil literar unic gandurile din perioada instituirii starii de urgenta, in urma pandemiei noului coronavirus. Valaoarea acestei lucrari este, cum spuneam, una deosebita, intrucat Hoandra oscileaza pe trei planuri, care se imbina perfect, in planul literar exceleaza prin cursivitatea textului, prin metafora simpla, dar si prin sintagme spontane si propozitii scaldate de umor, de pilda: "Ma uit la Ludovic Orban ca la un stalp de telegraf!"

Pe langa toate acestea, planul memorialistic e unul superb, Octavian Hoandra rememoreaza patanii de pe vremea armatei obligatorii, din perioada comunismului, si a traiului boem din acele vremuri - ceea ce a si facut sa fie arestat de Securitate si legat cu catusele dde calorifer si batut -, mai apoi, dupa decembrie '89 despre cum s-au pus bazele presei la Cluj, care erau cercurile literare frecventate, prieteniile cu scriitori celebri etc.

Mai exista si un al treilea plan, cel cu valoare documentara, care l-ar putea informa pe un cercetator al viitorului, care ar citi cartea "Jurnal de pandemie", sa inteleaga exact care era starea de spirit din timpul izolarii Covid, care era politica de stat, interna si internationala, din acest moment istoric.

Toate aceste planuri impletite cu maiestrie, dezvoltate cand pe orizontala, cand pe verticala, "ametindu-l" pe cititor pe suisul unei dezvoltari in spirala, aducandul la zi, dar in acelasi timp, brusc, asvarlindu-l in trecut, sau proiectandu-l intr-un viitor apropiat, predictibil de catre Hoandra, fac ca aceasta carte sa fie una dintre cele mai importante lucrari din aceasta perioada de timp. Cititorul va ramane placut impresionat la finalul lecturii, in acelasi timp reflectand la gravitatea situatiei expuse in volumul tiparit de Editura Școala Ardeleană.