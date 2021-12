OMS nu pricepe de ce Omicron se răspândește în țări cu rată mare de vaccinare. Eficienta serurilor mARN e in picaj, iar la celelalte e aproape de zero!

Varianta Omicron a noului coronavirus se răspândește mult mai repede decât varianta Delta, provocând însă simptome mai puţin severe şi făcând vaccinurile mai puţin eficiente, a anunţat Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care subliniază totuşi că datele ştiinţifice sunt în continuare extrem de fragmentate, informează AFP.

Varianta Omicron este de acum prezentă în 63 de ţări, a explicat OMS într-o şedinţă tehnică, ale cărei concluzii confirmă declaraţiile făcute de reprezentanţii organizaţiei în ultimele zile. Potrivit OMS, varianta Omicron pare să se răspândească mai repede decât varianta Delta, care continuă să provoace majoritatea cazurilor de infectare pe plan mondial. Acea răspândire mai rapidă a variantei Omicron a fost constatată nu doar în Africa de Sud, unde Delta este mai puţin prevalentă, ci şi în Marea Britanie, unde această variantă este dominantă.

Experţii de la OMS nu ştiu pentru moment - din cauza lipsei de date suficiente - dacă rata mare de răspândire în populaţii cu imunitate ridicată provine din faptul că Omicron "evită imunitatea, profită de o transmisibilitate mai mare inerentă sau este vorba despre o combinaţie între cei doi factori". OMS prevede că este "probabil ca Omicron să depăşească Delta în zonele în care există transmitere comunitară". Datele ştiinţifice nu sunt încă suficiente pentru a stabili gradul de gravitate al bolii provocate de Omicron, deşi, pentru moment, simptomele par să fie "uşoare şi moderate" atât în Africa australă, unde această variantă a fost detectată pentru prima dată, cât şi în Europa.

În ceea ce priveşte vaccinurile anti-COVID-19, puţinele date disponibile, precum şi profilul genetic al variantei Omicron, îi fac pe oamenii de ştiinţă să bănuiască "o scădere a eficienţei" în privinţa protecţiei oferite împotriva "infectării şi transmiterii" virusului. Cu toate ca producatorii de vaccinuri dau asigurari ca trei doze din serurile mARN sunt inca eficiente, aceasta eficienta a scazut sub 75% cu doza booster, iar pentru cei cu doua doze sub 35%. In cazul vaccinurilor AstreZeneca si Johnson & Johnson eficienta este aproape de zero. Epidemiologii se asteapta ca tot mai multi din cei declarati ca vaccinati sa se infecteze cu Omicron.