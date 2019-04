Pamantul e in plina schimbare. Un fenomen genereaza un altul din 85 incoace, iar situatia poate deveni periculoasa

Valurile oceanelor, peste tot in lume, devin din ce in ce mai mari, din cauza vanturilor tot mai puternice, arata masuratorile facute din 1985 incoace.

Un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Melbourne, din Australia, in care au fost folosite date obtinute cu ajutorul satelitilor, in ultimii 33 de ani, arata ca vanturile au fost tot mai puternice pe masura ce au trecut anii, avand ca rezultat valuri de dimensiuni tot mai mari. In cadrul studiului s-a observat ca vanturile si asa aflate la extrem au devenit cu 8% mai puternice (sufland cu un plus de 1,5 metri pe secunda), iar cele mai mari valuri au devenit si mai inalte cu 30 de centimetri, adica cu 5% mai mari, se arata in raportul publicat de jurnalul Science.

Desi ar putea parea ca nu e vorba despre schimbari mari, in realitate, daca acest fenomen va continua, impactul va fi unul major, a declarat Ian Young, unul dintre autorii studiului. Efectele sunt riscul si mai mare de inundatii in zonele de coasta, multe locuite, si eroziunea crescuta a acetora. Multe astfel de zone vor ajunge pur si simplu sub ape. Cea mai afectata e emisfera sudica, dar efecte se simt si in cea nordica.